Galatasaraylı Alexandru Cicaldau'nun Giresunspor maçı üzüntüsü

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Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey, Süper Lig’deki Giresunspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Üzgün olduğunu ifade eden Rumen futbolcu, "Üzgünüm bu durumda olduğumuz için. Ne olduğunu anlayamıyorum, neden başarılı olamıyoruz anlamıyorum. Taraftarımız bunu hak etmiyor. Rakip bugün herhalde ilk pozisyonunda gol attı. Çok şanssızız, bir türlü gol atamıyoruz." dedi.

Uzun zaman sonra sahaya çıkmanın kendisi açısından sevindirici olduğunu ancak mağlubiyetten üzüntü duyduğunu dile getiren Sacha Boey ise "Tekrar sahaya çıktığım için mutluyum. Bu maçı galibiyetle bitirmek istiyordum ama olmadı. Defansif ve ofansif anlamda tam olarak etkili olamıyoruz." şeklinde konuştu.