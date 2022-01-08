Galatasaraylı Alexandru Cicaldau'nun Giresunspor maçı üzüntüsü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray-Giresunspor maçında ıslıklı protesto Taraftar, Fatih Terim ve yönetime tepki gösterdi: Yönetim istifaGalatasaray-Giresunspor maçında ıslıklı protesto! Taraftar, Fatih Terim ve yönetime tepki gösterdi: 'Yönetim istifa'#Galatasaray
Bakan Akardan dikkat çeken açıklamalar: Yanlış hesap yapmayın, oturun oturduğunuz yerdeBakan Akar'dan dikkat çeken açıklamalar: Yanlış hesap yapmayın, oturun oturduğunuz yerde#Milli Savunma Bakanı
Emre Belözoğlu, Alanyaspor-Başakşehir maçında çılgına döndü Hem gol iptal edildi, hem kırmızı kart...Emre Belözoğlu, Alanyaspor-Başakşehir maçında çılgına döndü! Hem gol iptal edildi, hem kırmızı kart...#Başakşehir
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyunBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyun!#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Diyanetimize saldıranların haddini bildiririzErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Diyanetimize saldıranların haddini bildiririz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda büyük yıkım Evinde tek golle kaybetti...Galatasaray'da büyük yıkım! Evinde tek golle kaybetti...#Galatasaray
Kritik toplantı sona erdi Bakan Nebatiden kadın istihdamı vurgusuKritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den 'kadın istihdamı' vurgusu#Nureddin Nebati
TTBye TURKOVAC tepkisi: Sahtekârsınız, yalancısınızTTB'ye 'TURKOVAC' tepkisi: Sahtekârsınız, yalancısınız!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Volkan Demirelden olay sözler Penaltıysa hakemliği bıraksın, değilse hocalığı bırakırımVolkan Demirel'den olay sözler! 'Penaltıysa hakemliği bıraksın, değilse hocalığı bırakırım'#Volkan Demirel
Bakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdiBakan Bilgin müjdeleri CNN TÜRK canlı yayınında verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Avrupanın göbeğinde tepki çeken karar Askerler çorap ve iç çamaşırlarını veriyor...Avrupa'nın göbeğinde tepki çeken karar! Askerler çorap ve iç çamaşırlarını veriyor...#Norveç
Erol Buluttan inanılmaz seri Volkan Demirele ilki yaşattıErol Bulut'tan inanılmaz seri! Volkan Demirel'e ilki yaşattı#Gaziantep Fk
Bahçeli: Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksinizBahçeli: Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksiniz#MHP
Bu nasıl tavsiye Yeliz Yeşilmen “Kadınlar biraz çenelerini tutsunBu nasıl tavsiye! Yeliz Yeşilmen “Kadınlar biraz çenelerini tutsun"#Yeliz Yeşilmen
Akılalmaz tuzak 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi İkisi de mağdur...Akılalmaz tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi' İkisi de mağdur...#Otomobil
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaraylı Alexandru Cicaldau'nun Giresunspor maçı üzüntüsü

#Alexandru Cicaldau#Galatasaray#Sacha Boey
Galatasaraylı Alexandru Cicaldaunun Giresunspor maçı üzüntüsü

Galatasaraylı futbolcu Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey, Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Alexandru Cicaldau ve Sacha Boey, Süper Lig’deki Giresunspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Üzgün olduğunu ifade eden Rumen futbolcu, "Üzgünüm bu durumda olduğumuz için. Ne olduğunu anlayamıyorum, neden başarılı olamıyoruz anlamıyorum. Taraftarımız bunu hak etmiyor. Rakip bugün herhalde ilk pozisyonunda gol attı. Çok şanssızız, bir türlü gol atamıyoruz." dedi.

Uzun zaman sonra sahaya çıkmanın kendisi açısından sevindirici olduğunu ancak mağlubiyetten üzüntü duyduğunu dile getiren Sacha Boey ise  "Tekrar sahaya çıktığım için mutluyum. Bu maçı galibiyetle bitirmek istiyordum ama olmadı. Defansif ve ofansif anlamda tam olarak etkili olamıyoruz." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alexandru Cicaldau#Galatasaray#Sacha Boey

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı