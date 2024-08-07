Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya astronomik teklif! 109 milyon TL...

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Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelen ve sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da taraftarlar, oynanan oyun ve alınan skora büyük tepki göstermişti.

Karşılaşmada Gedson'a yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebebiyet veren Abdülkerim Bardakcı da taraftarların tepki gösterdiği isimler arasında yer almıştı.

GALATASARAY İLE MASAYA OTURDULAR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Al-Kholood kulübü, iki sezondur sarı - kırmızılı formayı terleten Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray ile masaya oturdu.

Al-Kholood'un yüksek teklifi sonrası Galatasaray Yönetimi'nin satışı ciddi şekilde düşündüğü belirtildi.

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MAAŞ TEKLİFİ KAFA KARIŞTIRDI

Abdülkerim'in de kendisine gelen yüksek maaş teklifini değerlendirmeye aldığı ve bu durumun kafa karışıklığı yarattığı kaydedildi.

Sarı - kırmızılılarda yıllık 30 milyon TL kazanan Bardakcı'nın 3 milyon euronun üzerinde bir teklif aldığı ve şu anki maaşının 3 katından fazlası olması nedeniyle ayrılığı düşünebileceği ifade edildi.

Galatasaray'a 2022 yazında 2.8 milyon euroya Konyaspor'dan gelen Abdülkerim Bardakcı, sarı - kırmızılı formayla geçirdiği 2 sezonda 2 şampiyonluk yaşadı.

29 yaşındaki savunmacı Galatasaray formasıyla çıktığı 78 maçta 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.