Galatasaray'la anılmıştı! Yeni takımı belli oldu

Holstein Kiel, Umut Tohumcu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Umut Tohumcu, daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Umut Tohumcu'nun açıklamaları şu şekilde:

“Holstein Kiel, net bir sportif hedefleri olan hırslı bir kulüp. Benim için önemli olan bu adımı atmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefim, takımı hızlı bir şekilde tanımak ve böylece başarılı bir ikinci yarıya katkıda bulunmak.”

Moin, Umut Tohumcu! 👋🏼



Wir verstärken unser Mittelfeld mit Umut Tohumcu von der TSG Hoffenheim. Der 21-jährige zentrale Offensivspieler erhält die 8️⃣ und schließt sich unseren Störchen vorerst auf Leihbasis an.



Zur Transfermeldung ⏩ https://t.co/lI2Tl4F02g

_#KielAhoi pic.twitter.com/HI4PLCqoGW — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) January 2, 2026

PERFORMANSI

Bu sezon Hoffenheim’da 8 maça çıkan Umut Tohumcu, bu mücadelelerde 1 asist kaydetti.