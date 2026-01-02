×
Spor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'la anılmıştı! Yeni takımı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 15:17

Galatasaray’ın gündemine gelen Umut Tohumcu’yu Holstein Kiel, kiralık olarak kadrosuna kattı.

Holstein Kiel, Umut Tohumcu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Umut Tohumcu, daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Umut Tohumcu'nun açıklamaları şu şekilde:

“Holstein Kiel, net bir sportif hedefleri olan hırslı bir kulüp. Benim için önemli olan bu adımı atmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefim, takımı hızlı bir şekilde tanımak ve böylece başarılı bir ikinci yarıya katkıda bulunmak.”

PERFORMANSI

Bu sezon Hoffenheim’da 8 maça çıkan Umut Tohumcu, bu mücadelelerde 1 asist kaydetti.

 

