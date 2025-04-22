Galatasaray'la anılıyordu, Leverkusen'den Xhaka için resmi açıklama geldi!

Haberin Devamı

Bayer Leverkusen'in İsviçreli ön liberosu Granit Xhaka'nın ismi bir süredir transferde Galatasaray'la anılıyordu.

Geçtiğimiz hafta Almanya'nın önde gelen spor kanalı SKY, sarı-kırmızılıların Xhaka'yı sezon sonunda kadrosuna katmak istediğini haberleştirmiş, Türkiye'de ise 32 yaşındaki oyuncunun babası ve menajerinin İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimiyle transfer görüşmelerinde bulunduğu iddia edilmişti.

"MEMNUNUZ, SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ!"

Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Blick gazetesine yaptığı açıklamada söylentilere son noktayı koydu.

Geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı kulübün tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasında büyük pay sahibi olan Granit Xhaka'dan çok memnun olduklarını söyleyen Gatto, "Onu satmak gibi bir düşüncemiz yok. Kendisinden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Piyasa değeri 17 milyon Euro olarak tahmin edilen Xhaka'nın Leverkusen'le 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

XHAKA'NIN LEVERKUSEN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon Euro ödenerek Arsenal'den transfer edilen Xhaka, ilk sezonunda Leverkusen formasıyla 50 maça çıkmış ve 4 gol - 2 asistlik performans sergilemişti.

Kısa sürede takımın liderlerinden biri haline gelen Xhaka, ilk sezonunda sergilediği üstün performansı Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluklarıyla taçlandırmıştı.

Bu sezona da Almanya Süper Kupası şampiyonluğuyla başlayan Xhaka, sezonun geride kalan bölümünde 46 maçta 2 gol - 7 asist üretti.

İSVİÇRE MİLLİ TAKIMI FORMASINI EN ÇOK GİYEN FUTBOLCU

Futbolculuk kariyerine Basel alt yapısında başlayan Xhaka, sonrasında Gladbach ve Arsenal formalarını terletmişti.

Arnavut asıllı orta saha oyuncusu, 135 kez ile İsviçre Milli Takımı formasını en çok giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Milli forma altında 14 kez gol sevinci yaşayan ve 12 de asist üreten Xhaka, 2017 ve 2022'de İsviçre'de iki kez 'yılın futbolcusu' seçilmişti.