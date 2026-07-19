Galatasaray'la anılıyordu, Jhon Duran imzayı attı! İşte yeni takımı ve anlaşma şartları

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında Al-Nassr'dan büyük umutlarla kiraladığı Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesini devre arasında feshetmişti. Sarı-lacivertlilerden sonra Rus ekibi Zenit'in formasını giyen Duran, burada da kalıcı olmayı başaramadı.

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrasında ismi Galatasaray'la anılan Jhon Duran, Portekiz devi Benfica ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Al Riyadiah gazetesinin haberine göre; Duran'ın kiralık sözleşmesinde 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Benfica sezon sonunda bu opsiyonu kullanarak Kolombiyalı forvetin bonservisini alırsa, Duran'ın gelecekteki satışından Al-Nassr'a pay da verecek.

Duran'ın maaşının 10 milyon dolarlık kısmını Benfica'nın, kalan 2 milyon dolarlık kısmını ise Al-Nassr'ın karşılayacağı belirtiliyor.

Haberin Devamı

DURAN: "PORTEKİZ'İN EN BÜYÜK TAKIMINA GELDİM"

Lizbon Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Duran şu ifadeleri kullandı:

"Benfica, Portekiz'in en büyük takımı. Kulüp hakkında her şeyi biliyorum. Küçüklüğümden beri hep Benfica'yı izledim.

Kazanmayı çok seven biriyim ve buraya kazanmak için geldim. Bir an önce antrenmanlara başlamak istiyorum, burada olmaktan çok mutluyum. Taraftarların desteğini almayı umuyorum ve çok gol atmak istiyorum."

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 5 gol - 3 asist üreten Duran, Zenit'te ise 9 maçta 2 gol kaydetti.