Galatasaray'la anılıyordu, Inter'de Hakan Çalhanoğlu kararı verildi!

#Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Galatasaray
Galatasarayla anılıyordu, Interde Hakan Çalhanoğlu kararı verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 12:12

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, sözleşmesinde son 1,5 yıla giren ve ismi transferde Galatasaray'la anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yeni kontrat için harekete geçiyor.

Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme için harekete geçiyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Serie A'da son 7 haftaya 7 puan farkla giren Inter'de şampiyonluk kazanılması halinde teknik direktör Cristian Chivu ile yeni sözleşme imzalanacak. Rumen teknik adam ise Hakan Çalhanoğlu'nun mutlaka takımda tutulmasını istiyor.

Chivu'nun dikey ve agresif oyun sistemine Hakan'ın mükemmel derecede uyduğunu ve yerini doldurmanın çok zor olacağını düşündüğü ifade edildi.

INTER MAAŞINI DÜŞÜRMESİNİ İSTEYECEK

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'na önereceği yeni sözleşmede, tecrübeli futbolcudan mevcut 6,5 milyon euroluk net yıllık maaşında indirime gitmesini isteyeceği kaydedildi.

Galatasarayla anılıyordu, Interde Hakan Çalhanoğlu kararı verildi

GALATASARAY'LA OLAN DURUMU

Haberde Hakan Çalhanoğlu'nun çocukluktan bu yana Galatasaray taraftarı olduğu ve kariyerinin bir noktasında sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirerek hem kendisinin hem de ailesinin hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedeflediği belirtilirken, ara transfer döneminde birçok dedikoduya rağmen Galatasaray'dan Inter'e yazılı bir teklif ulaşmadığının altı çizildi.

Yaz transfer döneminde somut bir teklif gelmesi durumunda hem Inter'in hem de Inter'de kalmak için 6,5 milyon euroluk maaşında indirime gitmesi istenecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun zorlu bir tercihte bulunacağı ifade ediliyor.

Galatasarayla anılıyordu, Interde Hakan Çalhanoğlu kararı verildi

PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 27 resmi maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 10 gol atıp 5 de asist üreterek toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı.

#Transfer#Hakan Çalhanoğlu#Galatasaray

