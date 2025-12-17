×
Galatasaray'la anılıyordu: Gedson Fernandes için astronomik teklif!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 12:16

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Spartak Moskova'ya transfer olan ve ismi Ocak ayı için Galatasaray'la anılmaya başlayan Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için Rus kulübüne astronomik bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Gedson Fernandes, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Spartak Moskova'nın yolunu tutmuştu. Rus kulübü bu transfer için Beşiktaş'a 20,8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

GALATASARAY'LA ANILMIŞTI

Kırmızı-beyazlı forma altında çıktığı 19 maçta 5 gol atıp 3 de asist üreten ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli orta saha oyuncusunun ismi geçtiğimiz günlerde transferde eski takımı Galatasaray'la anılmaya başlamıştı.

SPARTAK, 40 MİLYON EUROLUK TEKLİF ALDI

Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre; Spartak Moskova, kısa süre önce ismi gizli tutulan bir kulüpten 40 milyon euroluk bir teklif aldı.

Rus kulübü teklifi kabul etmesi halinde Portekizli futbolcudan 6 ay içinde yüzde 100'e yakın bir kâr sağlamış olacak. Spartak Moskova'nın teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.

3,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Spartak Moskova ile 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

