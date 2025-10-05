×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın yuvası, Beşiktaş'ın kabusu!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Derbi#Galatasaray
Galatasarayın yuvası, Beşiktaşın kabusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 07:00

Galatasaray, evinde son 9 maçta Beşiktaş'a yenilmedi.

Haberin Devamı

Ligde Beşiktaş ile oynadığı derbilerde ezeli rakibine taraftarı önünde büyük üstünlük kuran Galatasaray yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Son olarak 2016-17’de siyah beyazlılara 1-0 mağlup olan Çimbom sonrasında oynadığı 9 karşılaşmada 7 kez sahasından galibiyetle ayrılılırken 2. beraberliğini dün elde etti.

iÇ SAHADA 29 RESMi MAÇTA MAĞLUBiYET YOK

Bu arada Galatasaray, iç sahada son 29 resmi müsabakada da mağlubiyet yaşamadı. RAMS Park’taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı kırmızılılar sonrasında taraftarı önünde çıktığı 29 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçteki 22 Süper Lig maçında 18 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasaray-Beşiktaş maçı için Trioda Deniz Çobandan flaş iddia: Derbi tekrar edilebilirGalatasaray-Beşiktaş maçı için Trio'da Deniz Çoban'dan flaş iddia: 'Derbi tekrar edilebilir!'Haberi görüntüle

G.SARAY’IN BEŞiKTAŞ’A 500. GOLÜ iLKAY’DAN

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, 616 gün aradan sonra (27 Ocak 2024; Barcelona vs Villarreal) bir iç saha maçındaki ilk golünü Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerine gönderdi.

Gündoğan’ın 55. dakikada derbide 1-1 beraberliği sağlayan golü, sarı kırmızılı ekibin Beşiktaş’a karşı bu rekabette kaydettiği 500. gol olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Derbi#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!