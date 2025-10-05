Galatasaray'ın yuvası, Beşiktaş'ın kabusu!

Haberin Devamı

Ligde Beşiktaş ile oynadığı derbilerde ezeli rakibine taraftarı önünde büyük üstünlük kuran Galatasaray yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Son olarak 2016-17’de siyah beyazlılara 1-0 mağlup olan Çimbom sonrasında oynadığı 9 karşılaşmada 7 kez sahasından galibiyetle ayrılılırken 2. beraberliğini dün elde etti.

iÇ SAHADA 29 RESMi MAÇTA MAĞLUBiYET YOK

Bu arada Galatasaray, iç sahada son 29 resmi müsabakada da mağlubiyet yaşamadı. RAMS Park’taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı kırmızılılar sonrasında taraftarı önünde çıktığı 29 maçta 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçteki 22 Süper Lig maçında 18 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

G.SARAY’IN BEŞiKTAŞ’A 500. GOLÜ iLKAY’DAN

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, 616 gün aradan sonra (27 Ocak 2024; Barcelona vs Villarreal) bir iç saha maçındaki ilk golünü Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerine gönderdi.

Gündoğan’ın 55. dakikada derbide 1-1 beraberliği sağlayan golü, sarı kırmızılı ekibin Beşiktaş’a karşı bu rekabette kaydettiği 500. gol olarak kayıtlara geçti.