Galatasaray'ın Yunus Akgün'le sözleşme uzatma görüşmelerinde pürüz çıktı!

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Devre arasında 7 transfer yapan Galatasaray, iç transferde de yerli oyuncularıyla görüşmelere başladı.

Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz’la yeni sözleşme imzalamak için anlaşma sağlayan Cimbom, Yunus Akgün’le ise henüz el sıkışamadı.

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun mukavelesini yenileyerek milli yıldızını elinde tutmak istiyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca 16 milyon TL’lik yıllık ücretini yükselterek Yunus’un da haklarını koruma niyetinde.

PÜRÜZ ÇIKTI!

Habertürk'ün haberine göre; Diğer yandan yapılan görüşmelerde Yunus’un serbest kalma bedeli yüzünden pürüz çıktı.

Milli futbolcunun bir önceki sözleşmesinde 14 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi eklenmişti. Sarı-kırmızılı yönetim bu maddeyi kaldırmak istiyor. Yunus’un Avrupa’ya gitmek istemesi halindeyse kendisine kolaylık sağlanacağı ifade edildi.

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Galatasaraylı yetkililer Yunus’un sarı-kırmızılı kulüp ile maaş konusunda pazarlık yapmadığını belirtiyor. Yönetim, Yunus’un kısa süre içerisinde yeni mukaveleye imza atacağı inancında.