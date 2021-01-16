Galatasaray'ın Youssouf Ndayishimiye teklifini başkan açıkladı! Fenerbahçe...

Radyospor canlı yayınına bağlanan Adil Gevrek, "Youssouf Ndayishimiye'yi geçen sezon bonservis ücreti ödeyerek kadromuza dahil ettik. Youssouf takımımızda gösterdiği performansla yurt içinden ve yurt dışından takımların transfer listesine girdi. Youssouf Ndayishimiye için Galatasaray'dan resmi transfer teklifi aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Galatasaray'dan istediğimiz ücret 3 milyon Euro artı oyuncunun bir sonraki satışından %20 pay şeklinde. Youssouf için Fenerbahçe'nin resmi teklifi olmadı fakat biz de ilgisinin olduğunu duyduk. Youssouf'u İspanya, Fransa ve Belçika'dan da takip eden takımlar var. Ekonomik anlamda sıkıntılarımız var, bunu biliyoruz. Fakat Youssouf takımdan ayrılırsa da onun boşluğunu doldurmak zor olacaktır. Şimdiden alternatif isimler belirlemeye başladık. Youssouf değerini bulursa neden transferi gerçekleşmesin? Youssouf'un transferi önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

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