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Galatasaray'ın Young Boys yenilgisinin ardından ülke puanı sıralaması güncellendi! Çekya farkı açıyor, Norveç ve Avusturya'ya dikkat...

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#GALATASARAY#Ülke Puanı#Şampiyonlar Ligi
Galatasarayın Young Boys yenilgisinin ardından ülke puanı sıralaması güncellendi Çekya farkı açıyor, Norveç ve Avusturyaya dikkat...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 09:17

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. Toplam skorda da 4-2 geriye düşen sarı - kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda etti. Bu durumun ardından gözler UEFA Ülke Puanı Sıralaması'na çevrildi. İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'u konuk etti.

Rams Park'ta oynanan müsabaka, Young Boys'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 87. dakikada Alan Virginius kaydetti.

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Bu sonucun ardından toplam skor da Young Boys lehine 4-2'ye geldi ve sarı - kırmızılılar Devler Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray'ın Young Boys yenilgisinin ardından gözler UEFA Ülke Puanı Sıralaması'na çevrildi.

Galatasarayın Young Boys yenilgisinin ardından ülke puanı sıralaması güncellendi Çekya farkı açıyor, Norveç ve Avusturyaya dikkat...

ÇEKYA FARKI AÇIYOR

Türkiye 35.600 puanla 10. sırada yer alırken, geriden gelip önümüze geçen Çekya yine farkı açtı. Çekya temsilcisi Sparta Prag, Malmö engelini 2-0'la geçti ve adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırarak ülke puanında da önemli katkıda bulundu.

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Bugün ve perşembe akşamı sahaya çıkacak olan takımlarımızın alacağı olası galibiyetler, Çekya ekiplerinin alacağı sonuçlara göre ülke puanında farkı eritebilir.

NORVEÇ VE AVUSTURYA'YA DİKKAT

Avrupa'da bu sezona inişli çıkışlı bir grafik çizerek başlayan Türkiye için Norveç ve Avusturya tehlikesi de öne çıkıyor. Avusturya ekibi Salzburg, Dinamo Kiev'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı ve son maçında aldığı beraberlikle ülke puanı sıralamasına katkı yaptı.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt de bu akşam Kızılyıldız karşısına avantajlı şekilde çıkacak. İlk maçı 2-1 kazanan Bodo, galibiyet ya da beraberlik durumunda ülke puanına katkıda bulunacak.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI

12 - AVUSTURYA: 30.900
11 - NORVEÇ: 31.250
10 - TÜRKİYE: 35.600
9 - ÇEKYA: 38.250
8 - BELÇİKA: 44.200
7 - PORTEKİZ: 50.216
6 - HOLLANDA: 54.566
5 - FRANSA: 58.093
4 - ALMANYA: 71.660
3 - İSPANYA: 73.989
2 - İTALYA: 79.106
1 - İNGİLTERE: 89.160

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#GALATASARAY#Ülke Puanı#Şampiyonlar Ligi

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