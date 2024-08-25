×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'ın Young Boys rövanşına Norveçli hakem

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Hakem
Galatasarayın Young Boys rövanşına Norveçli hakem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 11:50

"Galatasaray-Young Boys" Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş karşılaşmasını Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği açıklandı.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mohammed Usman Aslam olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Hollanda'dan Rob Dieperink, AVAR'da Erwin Blank oturacak.

İsviçre'de oynanan ilk maçı Young Boys 3-2 kazanmıştı. "Tek farklı" Galatasaray galibiyetlerinde maç uzayacak. "İki farklı" galibiyetlerde ise tur atlayan taraf sarı-kırmızılı temsilcimiz olacak.

Gözden KaçmasınHannover 96’dan Derrick Köhn için Galatasaray’a yeni ihtarnameHannover 96’dan Derrick Köhn için Galatasaray’a yeni ihtarnameHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Hakem

BAKMADAN GEÇME!