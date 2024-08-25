Galatasaray'ın Young Boys rövanşına Norveçli hakem

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Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mohammed Usman Aslam olacak.
Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Hollanda'dan Rob Dieperink, AVAR'da Erwin Blank oturacak.
İsviçre'de oynanan ilk maçı Young Boys 3-2 kazanmıştı. "Tek farklı" Galatasaray galibiyetlerinde maç uzayacak. "İki farklı" galibiyetlerde ise tur atlayan taraf sarı-kırmızılı temsilcimiz olacak.