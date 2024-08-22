Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti ülke puanını da etkiledi! Bugün çok önemli: Çekya farkı açıyor...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile kozlarını paylaştı. Deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında 2-0 geriye düşen sarı - kırmızılılar, soyunma odasından adeta bambaşka bir kimlikle geri dönmüştü.

Okan Buruk'un öğrencileri, Michy Batshuayi'nin 338 saniyede attığı iki golle skoru 2-2'ye getirmiş ve üçüncü gol için yükleniyordu.

Maçta son 5 dakikaya girilirken gelişen Young Boys atağında Galatasaray ceza sahası içinde kaleye gönderilen top, Abdülkerim Bardakcı'nın ayağından sekip eline temas etti. Bu durum sonrasında hakem Bardakcı'yı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

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ÜLKE PUANI NE DURUMDA?

Topun başına geçen Filip Ugrinic, 86. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve Young Boys sahadan 3-2 galip ayrıldı. Turu İstanbul'a bırakan Galatasaray'ın yenilgisinin ardından gözler UEFA Ülke Puanı Sıralaması'na çevrildi.

ÇEKYA FARKI AÇTI

10. sırada yer alan Türkiye, 35.300 puanla yerinde sayarken, geçtiğimiz haftalarda öne geçen Çekya ise farkı açtı. Çekya temsilcisi Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Malmö'yü 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı kaptı.

İşte ülke puanı sıralamasında son durum:

1 - İngiltere: 89.160

2 - İtalya: 79.106

3 - İspanya: 73.989

4 - Almanya: 71.660

5 - Fransa: 58.093

6 - Hollanda: 54.566

7 - Portekiz: 49.916

8 - Belçika: 43.600

9 - Çekya: 36.550

10 - TÜRKİYE: 35.300

11 - Norveç: 31.000

12 - İsrail: 30.125

BUGÜN ÇOK KRİTİK

Avrupa kupalarında 3 temsilcimiz rövanş maçları öncesi avantajlı skor alabilmek için bugün deplasmanda sahneye çıkıyor. Bu maçlar, 10. sıraya gerilediğimiz ülke puanı sıralaması için de çok önemli.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde bugün İsviçre’de Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor da Konferans Ligi’ndeki ilk maçına yine Galatasaray ve Beşiktaş gibi İsviçre deplasmanında çıkacak. Bordo mavililer St. Gallen ile Kybunpark’ta saat 22.00’de başlayacak mücadelede kozlarını başlayacak.

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UEFA Konferans Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Başakşehir ise bugün İrlanda’nın başkenti Dublin’de St. Patrick’s Athletic’in konuğu olacak. Tallaght Stadı’nda oynanacak maç, TSİ 21.45’te başlayacak ve Finlandiya’dan Mohammed Al-Emara düdük çalacak.