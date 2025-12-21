×
Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk sözleri: 'Yine başaracağız!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Yunus Akgün#Gabriel Sara
Galatasarayın yıldızlarından şampiyonluk sözleri: Yine başaracağız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 22:41

Galatasaray'da Gabriel Sara, Kazımcan Karataş ve Yunus Akgün, 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Kazımcan Karataş, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi. 

KAZIMCAN: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

"Öncelikle sahaya hocamızın söylediklerini yansıttığımız zaman skora da katkı veriyoruz. Takım olarak en iyi mücadelemizi verdik. İlk devreyi lider kapatıyoruz. Sezon sonu da inşallah biz şampiyon olacağız. Saha içinde ağabeylerim bana nerede ne yapacağımı gösteriyorlar. Ben de doğru konumlanarak oynamaya devam ediyorum."

SARA: SÜREKLİ 3 PUAN ÖZGÜVEN ARTTIRIYOR

"Çok iyi lider olmak, sürekli önde olmak... Sürekli 3 puanlar almak da özgüvenimizi tazeliyor. Çok mutluyuz. Çok önemli odaklanmış olmak. Kulübede olduğum için mutlu değilim tabii ki ama takım katkı vermiş olmak beni çok mutlu etti. Kaleci antrenörümüz Can'a ve Yunus'a da çok teşekkür ederim.

Kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon olacağız."

YUNUS AKGÜN: YİNE İLK DEVREYİ LİDER KAPATTIK 

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yine ilk devreyi lider kapattık. Yine şampiyon olacağız inşallah. Net skorla kazandık. Geçen hafta 4-1, bu hafta 3-0 kazandık. Bu performans bizi mutlu ediyor. Ne kadar çok gol atarsak özgüvenimiz o kadar artıyor. Şimdi biraz ara var, kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Hücum hattında Sane, Osimhen, Barış ve ben iyi performans gösteriyoruz, bu da çok önemli. Barış da elinden geleni yapıyor, ben de. Bizde aslolan Galatasaray'dır!"

