Galatasaray'ın yıldızlarından Liverpool sözleri: 'Türk bayrağını temsil ediyoruz!'

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Sacha Boey, Lucas Torreira ve Wilfried Singo, mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi.

BOEY: KENDİMİ GALATASARAY'A ADAYACAĞIM

İyi bir maç geçirdik. İyi bir iş çıkardık ve 3 puanı aldık. Oyuncu olarak kendimi geliştirdim, kendimi Galatasaray'ın hizmetine adayacağım ve daha da başarılı olacağım.

SINGO: LIVERPOOL EŞLEŞMESİ ZOR OLACAK

Galibiyetten dolayı mutluyuz. İlk yarıda zorlandık. İkinci yarıda bunları düzelttik. İyi bir oyun oynayıp güzel bir galibiyet elde ettik. Takıma geri döndüğüm için mutluyum. Takıma faydam dokunuyor şu an. Yapmamız gerekeni yaptık bu akşam. Zorlu bir deplasmandan geldik. İleride daha iyi olacağız ve bir sonraki maça daha iyi hazırlanacağız. Liverpool eşleşmesi zor olacak. Her şeyimizi vereceğiz ve turu geçmeye çalışacağız.

TORREIRA: ÇOK YORGUNDUK

Mutluyuz. Zor bir rakibe karşı oynayacağımızı, iyi oyunları olduğunu biliyorduk. İlk yarıda bizi çok zorladılar. Odaklanmayı ve gelişmeyi bildik. Zor maç olsa da takım olarak iyi oynadık. Çok yorgunduk. Juventus'a karşı 2 tane zor maç oynadık. Taraftarımızın önünde bu büyük maçı çıkarmak ve kazanmak önemliydi.

Benim için çok önemli olan 2 kişi beni bu formayla göremedi, gollerimi göremedi. 4 yıldan fazla süredir buradayım. Herkese çok teşekkür ederim. Benim yanımdalardı. Beni çok iyi karşıladılar. Uruguay'da babam, arkadaşlarım, ailem var. Onları da özlemle anıyorum. Bu formayı giyenler arasında dünyanın en mutlu insanı benim.

Her gün çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde, ligde galip gelmemiz için taraftar hep destek oluyor. Çok kıymetliler bizim için. Ben takımım için mücadele ediyorum. 3 tane lig şampiyonluğumuz var. Kupalar var. Şampiyonlar Ligi'nde de güzel bir noktadayız. Bu büyük kulüp nerelere geldi, durup keyfini çıkarmamız lazım. Türk bayrağını da orada temsil ediyoruz. Bunun keyfini hep birlikte çıkarmalıyız.