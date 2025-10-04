×
Galatasaray'ın yıldızlarından derbi yorumu: 'Buruk bir sevinç...'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Beşiktaş#Uğurcan Çakır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 22:41

Galatasaray'da Mario Lemina, Uğurcan Çakır, 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Mario Lemina

LEMINA: LIVERPOOL MAÇININ YORGUNLUĞU OLDU

"Ben kendime ilgili konuşmak istemiyorum. Bugün iyi bir maç çıkardık, özellikle Liverpool maçından sonra. İyi başladık, daha da iyi başlayabilirdik. Liverpool maçının da yorgunluğu oldu. 11'e karşı 10 oynadık. Yenilgisiz bir şekilde devam ediyoruz.

Bana nerede görev verilirse orada maksimumu vermek istiyorum. Bugün çok önemli bir oyuncumuz olan Davinson'u kırmızı karttan ötürü kaybettik."

UĞURCAN ÇAKIR: MUTLU DEĞİLİZ

"Liverpool maçından sonra bir derbi oynamak hem bizim için iyi hem de kötü oldu. Çok efor sarf ettik o maçta. Zor bir maç oldu 3 gün sonra. 10 kişi kaldıktan sonra herkes çok iyi mücadele etti. Yenilmedik. Mutlu değiliz. Geriden gelip öne geçme fırsatlarımız da vardı. Takım arkadaşlarım karakter ve yürek koydu. 1-1 bitti. Mutlu değiliz ama yenilmediğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz."

İLKAY GÜNDOĞAN: ACELE ETTİK

"10 oyuncuyla oynadığımız oyunu 11 oyuncuyla oynamalıydık. İlk 30 dakika çok sabırsız ve aceleci oynadık. Oyun dengesi çok iyi değildi. Kolay top kayıplarıyla 10 kişi kaldık. Golü kalemizde gördüğümüz pozisyonda da hata yaptık. Biraz gereksizdi aslında. Oyunun kontrolünü daha iyi yapmalıydık aslında, yapamadık. 1 adam eksik kaldık. Sonunda ikinci yarıda iyi bir denge bulmamız gerekiyordu. İyi mücadele ettik orada. 1 puandan fazlasını hak ettik. İkinci gol olabilirdi aslında. Biz 3 puana daha yakındık aslında. Öyle düşünüyorum."

