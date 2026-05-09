Galatasaray'ın yıldızları şampiyonluğun ardından konuştu: 'Sırada 26,27,28 var!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 80'e çıkardı ve ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadelenin ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular yayıncı kuruluşa duygularını paylaştı.

YUNUS AKGÜN: G.SARAY HER SENE ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAKTIR

Allah'a bin şükür. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Herkes çok emek verdi. Camiamıza hayırlı olsun. 26, 27, 28... Her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacaktır.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK BİR TAKIMIZ

Bizim için çok önemliydi. Tarih yazacaktık, çok şükür bize nasip oldu. Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun.

Haberin Devamı

İLKAY: ÇOK ÖZEL BİR DUYGU

Çok mutlu ve gururluyuz. Çok özel bir duygu, benim için çok özel bir his. Tüm ekibi, camiayı tebrik ediyorum. Özel bir başarı ve özel bir duygu. Çok mutluyuz.

BARIŞ ALPER: KOLAY OLMADI

Diyeceğim çok bir şey yok şu anda. Anın tadını çıkarmak istiyorum. Zaten bolca konuşacağız başka zaman. Kolay olmadı bizim için. Bir sene kamplar, seyahatler, insan yoruluyor. Bu mücadeleyi bırakmadık. Şampiyon olduk, mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun.

OSIMHEN: BİZ GALATASARAY'IZ

Antalyaspor bizi zorladı ama biz Galatasaray'ız. Takım çok iyi performans gösterdi. Çok mutluyuz. Biz Galatasaray'ız, çok mutluyuz.

TORREIRA: SAVAŞMAYI BİLEN BİR TAKIMIZ

Biz sonuna kadar savaşmayı bilen bir takımız. Bugün de aynısını yaptık. 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu kulübün en önemli kelimesi şampiyonluktur. Çok çalıştık ve hak ettik. Şimdi keyfini yaşayacağız. Bizim için, babam için, ailem için zor bir sene oldu ama Galatasaray'ı her şeyin önüne koydum. Zor bir dönemden geçtik ama bana hep destek olundu. Burada olduğum için çok mutluyum.

LEMINA: ÇOK ÇALIŞIK, HAYAL KURDUK

Haberin Devamı

Çok mutluyum. Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik etmek istiyorum.

DAVINSON: ÇOK ZORLU BİR SEZONDU

Çok mutluyuz şampiyonluktan dolayı. Çok zorlu bir sezon geçirdik. 3 günde bir maç oynadık bu sezon. Burada zorlu bir sezondan sonra şampiyon olduk ve çok mutluyuz.

UĞURCAN ÇAKIR: HAK ETTİĞİMİZ ŞAMPİYONLUĞU ALDIK

Öncelikle çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı, herkesi tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyi performans gösterdik ve hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık.

EREN ELMALI: ÇOK ÇALIŞIK, İSTEDİK

Çok mutluyuz. Şu ortam bile bize yetiyor. Herkesin emeğine sağlık. Çok çalıştık ve istedik. Herkese çok teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

SALLAI: ŞİMDİ ARTIK KUTLAMA ZAMANI

Zor bir sezon geçirdik. Burada bu akşam kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize her zaman destek oldular. Çok mutluyuz. Şimdi artık bunu kutlama zamanı. Gidip hep birlikte bu akşamı kutlayacağız.

JAKOBS: ŞİMDİ ARTIK DİNLENME VAKTİ

Şu anda kendimi çok özgür hissediyorum. Bu akşam zor bir maç oynadık, bırakmadık ve devamını getirdik. Çok uzun bir sezondu özellikle benim için Afrika Kupası ve diğer maçlarla birlikte. Şimdi artık tatil, dinlenme zamanı.

SINGO: ÜSTESİNDEN GELMEYİ BAŞARDIK

Çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdik. Biz iyi bir takımız ve taraftarımızla birlikte bunun üstesinden gelmeyi başardık.

Haberin Devamı

SARA: BİZ BİR KEZ DAHA ŞAMPİYONUZ

İnanılmaz hissediyorum. Çok çılgınca bir maçtı ve biz bir kez daha şampiyonuz.