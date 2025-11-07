Galatasaray'ın yıldızından transfer açıklaması! 'Neden olmasın diyorum'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez, Ajax'ı 3-0 mağlup ettikleri maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Sanchez'in Hollanda basınına yaptığı açıklamalar şu şekilde:

'AJAX BANA FUTBOLUN ZİRVESİNE ULAŞMA FIRSATI VERDİ'

“Kulübü her zaman takip ediyorum. Ajax bana futbolun zirvesine ulaşma fırsatı verdi. Avrupa'daki ilk yılımdı. Güzel anlar yaşadık, Avrupa Ligi'nde finale çıktık ve ligde bir puan farkla şampiyon olamadık.

'NE ZAMAN GERİ DÖNECEKSİN DİYE SORUYORLAR'

“Hollanda halkı bana her zaman sevgi gösteriyor. Bunu kalbimde taşıyorum. Her zaman ‘Ne zaman geri döneceksin?’ diye soruyorlar. Ben de ‘Neden olmasın?’ diyorum. Futbolda ne olacağını asla bilemezsin. Hayatta bu tür anlara açık olmalısın.”

'ODAK NOKTAM GALATASARAY, AMA GELECEKTE NE OLACAĞINI BİLEMEZSİN'

"Şu anda odak noktam Galatasaray, ama gelecekte ne olacağını bilemezsin. Bu cümleyi sık sık kullanırım. Bugün İstanbul'da ailem ve taraftarlarla mutluyum. Ama iyi tanıdığım bu yerde yeni anılar yaratmak güzel olurdu. Ajax'a, kulübe ve taraftarlara her zaman minnettar olacağım. Bana burada gösterdikleri sevgiyi asla unutmayacağım."