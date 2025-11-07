×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın yıldızından transfer açıklaması! 'Neden olmasın diyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Ajax#Transfer
Galatasarayın yıldızından transfer açıklaması Neden olmasın diyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 16:04

Davinson Sanchez, Ajax maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez, Ajax'ı 3-0 mağlup ettikleri maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Sanchez'in Hollanda basınına yaptığı açıklamalar şu şekilde:

'AJAX BANA FUTBOLUN ZİRVESİNE ULAŞMA FIRSATI VERDİ'

“Kulübü her zaman takip ediyorum. Ajax bana futbolun zirvesine ulaşma fırsatı verdi. Avrupa'daki ilk yılımdı. Güzel anlar yaşadık, Avrupa Ligi'nde finale çıktık ve ligde bir puan farkla şampiyon olamadık.

Galatasarayın yıldızından transfer açıklaması Neden olmasın diyorum

'NE ZAMAN GERİ DÖNECEKSİN DİYE SORUYORLAR'

“Hollanda halkı bana her zaman sevgi gösteriyor. Bunu kalbimde taşıyorum. Her zaman ‘Ne zaman geri döneceksin?’ diye soruyorlar. Ben de ‘Neden olmasın?’ diyorum. Futbolda ne olacağını asla bilemezsin. Hayatta bu tür anlara açık olmalısın.”

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOsimhen’in transferi için Galatasaray’ın kapısını çalacaklar Rekor bonservis yoldaOsimhen’in transferi için Galatasaray’ın kapısını çalacaklar! Rekor bonservis yoldaHaberi görüntüle

'ODAK NOKTAM GALATASARAY, AMA GELECEKTE NE OLACAĞINI BİLEMEZSİN'

"Şu anda odak noktam Galatasaray, ama gelecekte ne olacağını bilemezsin. Bu cümleyi sık sık kullanırım. Bugün İstanbul'da ailem ve taraftarlarla mutluyum. Ama iyi tanıdığım bu yerde yeni anılar yaratmak güzel olurdu. Ajax'a, kulübe ve taraftarlara her zaman minnettar olacağım. Bana burada gösterdikleri sevgiyi asla unutmayacağım."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Ajax#Transfer

BAKMADAN GEÇME!