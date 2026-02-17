×
Galatasaray'ın yıldızından Juventus maçı sonrası sürpriz açıklama: En iyi performansım değildi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Juventus#UEFA Şampiyonlar Ligi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 23:49

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup etmesinin ardından Gabriel Sara, Noa Lang ve Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında Juventus'a tarihi bir hezimet yaşattı ve mücadeleden 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maç sonrası galibiyetin mimarlarından Sara, Lang ve Boey konuştu:

Gabriel Sara:

"(Maçın oyuncusu seçilmesi hakkında) İnanılmaz bir ödül. Takımın eforu en önemlisi. Golüm için de mutluyum. İnanılmaz bir gece yaşıyoruz.

Çok zor olacağını biliyorduk. Futbol çok acımasız olabiliyor. İtalya'da oynayacağız ve zor olacak. Dikkat etmemiz, başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor.

Bizim için harika bir maçtı. Maçın oyuncusu seçildiğim için gururlu ve mutluyum. Zorlu bir mücadeleydi. Bence çok iyi oynadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza muhteşem destekleri için teşekkür ediyorum.

Bence attığım gol önemli bir andı ama en önemli golün Davinson Sanchez'in attığı üçüncü gol olduğunu söyleyebilirim. O andan itibaren ivme kazandık ve o enerjiyle arka arkaya goller attık."

Noa Lang:

Bu benim en iyi performansım değildi, daha iyisi olabilirdi. 2 gol attım ve takım olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum.

Daha önce Juventus'a karşı oynadım. Zor bir takım. İyi savunma yapıyorlar. Bu akşam kendi kalitemizi gösterdik ve iyi bir maç çıkardık.

Henüz bitti diyemeyiz. Torino'da bir maç daha var. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. İki gol attığım için mutluyum. Juventus gibi bir takım karşısında çok iyi bir maç çıkardık.

Sacha Boey:

Büyük bir maç oynadık, önemli olduğunu biliyorduk. Golüm için kendimi ve galibiyet için takımı tebrik ediyorum.

Farklılıklar oldu ancak daha önce birlikte oynadığım oyuncular da vardı. Zamanla çalışarak daha iyi hale gelecek.

 

