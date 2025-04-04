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Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna Portekiz ve Almanya'dan talip çıktı!

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#Transfer#Roland Sallai#Galatasaray
Galatasarayın yıldız oyuncusuna Portekiz ve Almanyadan talip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 13:12

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai'ye Alman ve Portekiz kulüplerinin talip olduğu iddia edildi.

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Süper Lig'de bitime 8 hafta şampiyonluk yarışını 6 puan farkla önde götüren Galatasaray'da birçok futbolcu Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda.

Macar basınından Sportal'ın haberine göre; Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Roland Sallai'ye talip oldu.

Portekiz devinin yanı sıra Stuttgart ve Almanya Bundesliga'dan başka takımların da istediği iddia edilen Sallai'nin sarı-kırmızılı takımda 'önemli bir oyuncu' olarak görüldüğü ancak doğru bir teklifte ayrılığına Galatasaray'dan onay çıkabileceği kaydedildi.

Galatasarayın yıldız oyuncusuna Portekiz ve Almanyadan talip çıktı

2028'E DEK SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Freiburg'dan transfer edilen 28 yaşındaki Macar sağ kanat oyuncusunun Galatasaray'la Haziran 2028'e dek sözleşmesi bulunuyor.

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Alman futbol platformu Transfermarkt'ta Sallai'nin piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ROLAND SALLAI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 25 maçta görev yapan Roland Sallai, 3 gol kaydetti. Macar oyuncu bu maçlarda 8 sarı kart gördü.

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#Transfer#Roland Sallai#Galatasaray

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