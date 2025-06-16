Galatasaray'ın yıldızına Süper Lig'den talip çıktı!

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden IKAS Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldızını istiyor.

KEREM DEMİRBAY HAMLESİ

beIN SPORTS'un haberine göre; Selçuk Şahin yönetimindeki Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı gündemine aldı.

Haberde Eyüpspor'un oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcadığı belirtilirken Demirbay'ın da bu transfere sıcak baktığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda sarı - kırmızılı forma ile toplamda 34 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken 3 asist katkısı sağladı.