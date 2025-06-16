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Galatasaray'ın yıldızına Süper Lig'den talip çıktı!

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#Galatasaray#Kerem Demirbay#Eyüpspor
Galatasarayın yıldızına Süper Ligden talip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 20:43

Teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin'i getiren Eyüpspor, Galatasaray'ın orta sahasına talip oldu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden IKAS Eyüpspor, Galatasaray'ın yıldızını istiyor.

KEREM DEMİRBAY HAMLESİ

beIN SPORTS'un haberine göre; Selçuk Şahin yönetimindeki Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı gündemine aldı.

Haberde Eyüpspor'un oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcadığı belirtilirken Demirbay'ın da bu transfere sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasarayın yıldızına Süper Ligden talip çıktı

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda sarı - kırmızılı forma ile toplamda 34 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken 3 asist katkısı sağladı.

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#Galatasaray#Kerem Demirbay#Eyüpspor

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