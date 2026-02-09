×
Galatasaray'ın yıldızına eleştiri! 'Maça sonradan girmeyi kabul etmeli'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Rizespor#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 09:47

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Nihat Kahveci, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

NOA LANG YORUMU

"2. maçı, ilk deplasmanı. Kayserispor karşısında ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. İşin defansında, ofansında, top kullanımında göstermişti. Bugün de 2. maçında gol katkısı anlamında ilk asistini yaptı. Bir tane çok klas şutu defansa çarpmasına rağmen direkten döndü. 44. dakikada Jakobs önde kaldığında ceza sahası içerisine gelerek defansa yardım etti, topu aldı, baskı yedi, rahat rahat çıkardı. Topçuyum diye bağırıyor saha içerisinde."

"UĞURCAN, RİZESPOR'UN İYİ OYNADIĞI BÖLÜMÜ TUTTU"

"Galatasaray'da kaleci olmak çok zordur. Muslera'dan sonra gelip bu performansı göstermek kolay değil. Uğurcan, Rizespor'un iyi oynadığı bölümü tuttu."

"HANGİ GÖREV VERİLİRSE BU ÇOCUK KÖTÜ KOŞUYOR DİYEMİYORUZ"

"Barış Alper Yılmaz top kaptırıyor, gereksiz çalımlar atıyor, iyi orta kesmiyor diyelim ama hangi görev verilirse bu çocuk kötü koşuyor diyemiyoruz. Bugün son dakikalarda bile işin defansına yardım etti. Attığı gol de kolay değil."

"AYAĞINI DA ÇOK İYİ GELİŞTİRDİ"

"Uğurcan ayak çalışıyor. 40-50 metrelik pasları... Rakip forvet basıyor, sağ kanatta Sallai görüp net pas vermek kolay değil. Ayağını da çok iyi geliştirdi. Bu konuda dünyada Ederson ve Neuer'dir."

"ICARDI ARTIK KABUL ETMELİ"

"Icardi maça sonradan girmeyi kabul etmeli. Osimhen'i kesemez. Arkasında Lang geldi, Barış Alper toparladı, Yunus bugün gol attı, daha Sane gelecek, çift forvete de dönemeyeceksin. Icardi artık kabul etmeli."

