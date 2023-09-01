Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha süt almak isterken ayran aldı, onu da yoğurt sandı

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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, süt almak isterken yanlışlıkla ayran aldı.

Yıldız futbolcu, Instagram'dan ayran şişesini paylaşarak; "Alışverişe gittim ve süt olduğunu düşünerek aldığım şey yoğurt çıktı. Görünüşe göre sonraki sefere kadar yoğurt ve mısır gevreği yiyeceğim." yazdı.

Zaha, takipçilerinin 'yoğurt değil ayran' şeklinde yorumlarının ardından; "Tamam, yoğurt da değil." yazdı.

Yıldız futbolcu son olarak; "ayran ve kebab. Teşekkürler Türk arkadaşlarım." paylaşımı yaptı.

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