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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'i isteyen 4 Avrupa devini açıkladılar! 75 milyon euroyu ödeyecekler

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#Transfer#Galatasaray#Osimhen
Galatasarayın yıldızı Victor Osimheni isteyen 4 Avrupa devini açıkladılar 75 milyon euroyu ödeyecekler
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 13:13

Galatasaray’da kiralık forma giyen Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen’in gelecek yıl hangi takımda oynayacağı belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncunun belirsiz durumu Avrupa devlerinin iştahını kabartıyor.

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Sezon başında sürpriz şekilde Galatasaray’a gelen ve forma giydiği ilk günden bu yana takımına müthiş katkı veren Victor Osimhen’in gelecek sezon oynayacağı takım merak ediliyor.

Sezon başından bu yana 22 gol, 5 asist yaptı

Sarı-kırmızılı takımda sezon başından bu yana forma giydiği üç kulvarda toplam 22 gol atıp 5 de asist yapan Nijeryalı yıldız performansıyla göz dolduruyor. 

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Yıldız golcüyü isteyen 4 dev belli oldu

Galatasaray’ın da gelecek sezon takımda tutmak istediği Osimhen’in 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli düşündürüyor. Gol katkısıyla Avrupa devlerinin de iştahını kabartan yıldız golcüyü isteyen 4 takım belli oldu.

Galatasarayın yıldızı Victor Osimheni isteyen 4 Avrupa devini açıkladılar 75 milyon euroyu ödeyecekler

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Victor Osimhen Avrupa'da transfer piyasasını sarsıyor

Premier Lig devi Manchester United, Osimhen’i geçen sezondan beri istiyor. Hatta İngiliz medyası son olarak Hojlund + para teklifiyle Nijeryalı golcü için Napoli’nin kapısını çalacağı iddia etmişti. Rudy Galetti'nin haberine göre ise bir diğer Premier Lig devi Chelsea de 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye sıcak bakıyor.

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PSG ile Juventus'ta savaşa girdi

Yaz transfer dönemi yaklaştıkça 26 yaşında yıldız için piyasa kızışmaya devam ederken transfer savaşına Paris Saint-Germain ve Juventus'u da dahil oldu.

Yaşanan gelişmeler ışığında Galatasaray’da gollerine devam eden Osimhen’in önümüzdeki yaz transfer döneminde en çok konuşulacak futbolculardan biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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#Transfer#Galatasaray#Osimhen

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