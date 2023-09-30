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Galatasaray'ın yıldızı Torreira'ya La Liga'dan talip çıktı!

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#Transfer#Galatasaray#Torreira
Galatasarayın yıldızı Torreiraya La Ligadan talip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 12:55

Yaz transfer döneminde ismi sık sık İtalyan kulüpleriyle anılan Lucas Torreira'ya bu kez La Liga ekibi talip oldu.

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın ismi yaz transfer dönemi boyunca İtalyan kulüpleriyle anılmıştı. Sarı-kırmızılılar, gelen teklifleri geri çevirmiş ve Torreira'yı takımda tutmuştu. Torreira da yeni sezona yüksek bir performansla girmişti.

Fanatik'te yer alan habere göre Torreira'ya bu kez İspanya La Liga ekibi Celta Vigo talip oldu. Haberde Celta Vigo'nun Uruguaylı yıldızla yakından ilgilendiği ve ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

Torreira'nın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Galatasaray#Torreira

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