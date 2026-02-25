Galatasaray'ın yıldızı Sallai için flaş transfer itirafı!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai'nin babası Tibor Sallai, Blikk'e yaptığı açıklamada Sallai'nin transfer süreciyle ilgili itirafta bulundu.

Tibor Sallai'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

“Bir baba olarak oğlumla her zaman gurur duydum; bunu taraflılık olmadan söylüyorum, gerçekten çok iyi bir çocuk. Hiçbir zaman gece hayatı, gösteriş ya da ukalalık ilgisini çekmedi. Hep ayakları yere basan, sağduyulu biri oldu."

"Galatasaray birkaç gün önce Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile oynadı. Ben de İstanbul’a gittim ve üç unutulmaz gün geçirdim. Orada futbolun etrafındaki atmosfer inanılmaz! Taraftarlar takım ve oyuncular, özellikle de Roland için adeta çıldırıyor.”

“Bir baba olarak bunu yaşamak fevkalade bir duygu. Ama oğlum da sevilmek için gerekeni yapıyor. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın iyi performans gösteriyor. Bu seviyede seçme şansı yok. Profesyonel futbolcu olarak hocanın söylediğini yapmak zorunda. Hücum özellikleri olsa da sağ bek olarak da elinden geleni yapmalı. Juventus’a karşı oynanan maçta da bunu gördüm."

"TRANSFERİN KIŞIN GERÇEKLEŞMESİNE DE ŞAŞIRMAZDIM"

“Sallai burada kendini iyi hissediyor, kulübü seviyor, her ne pahasına olursa olsun gitmek istemiyor. Ama kariyerinde bir büyük hamlenin, gerçekten büyük bir kulübün hâlâ onu beklediğini düşünüyorum. Buradan ancak dünya elitine ait bir takıma transfer olabilir. Liverpool böyle bir hedef olabilir. Açıkçası bu transferin kışın gerçekleşmesine de şaşırmazdım.

Bir menajerlik ajansı aracılığıyla temas kurulduğunu biliyorum. Hiçbir şeyi erken konuşmak istemem. Ama oğlumun yazın Galatasaray için de avantajlı bir teklif gelirse, ülke ve seviye değiştirmek için gerçekten iyi bir şansı olacak. Liverpool'un Anfield'da üç Macar oyuncuyla sahaya çıkması sıradan bir an olmazdı."