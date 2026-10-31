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Galatasaray'ın yıldızı Rafael Leao İtalyan basınında gündem oldu: 'Sonunda kendisini gösterdi!'

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#Galatasaray#Rafael Leao#Konyaspor
Galatasarayın yıldızı Rafael Leao İtalyan basınında gündem oldu: Sonunda kendisini gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 13:46

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Rafael Leao'nun attığı ilk gol, İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı.

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Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Konya'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.

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Sarı-kırmızılı takımda ilk kez gol sevinci yaşayan Rafael Leao, İtalyan basınında gündem oldu.

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Dokuzuncu denemesinde ilk sevincini yaşadı. Rafael Leao sonunda golle tanıştı. Eski Milanlı futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk sekiz maçta gol atmayı başaramayan Leao, Barcelona karşılaşmasında bir asist yapmıştı.

Galatasarayın yıldızı Rafael Leao İtalyan basınında gündem oldu: Sonunda kendisini gösterdi

Portekizli futbolcu, Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor karşısında bu hasretine son verdi. Leao, Galatasaray'ın Osimhen, Akgün ve Batrakov'un golleriyle öne geçtiği 4-0'lık galibiyette son golü penaltıdan kaydetti.

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Leao'nun kanattan hızlı koşusu penaltı getirdi

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Rafa, ilk mutluluğunu 55. dakikada yaşadı. Orta sahaya yakın bir noktadan hareketlenen Portekizli futbolcu, sol kanattan alışılmış süratiyle rakip ceza sahasına doğru ilerledi. Küçük ceza sahasına yaklaştığı sırada bir savunma oyuncusunun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Takımın penaltıdaki ilk tercihi olan Osimhen, topu Leao'ya bıraktı. Bu fırsatı kaçırmayan Portekizli yıldız, topu kalecinin sağından, üst köşeye göndererek ağlarla buluşturdu. 43 milyon euro ve bonuslar karşılığında Milan'dan transfer edilen Leao, sonunda kendisini gösterdi.

Galatasarayın yıldızı Rafael Leao İtalyan basınında gündem oldu: Sonunda kendisini gösterdi

La Gazzetta dello Sport: Portekizli futbolcu, Konyaspor karşısında penaltıyı kazandı. Eski Napoli oyuncusu Osimhen ise penaltıyı kullanması için topu ona bıraktı. Leao, böylece Türkiye ligindeki ilk golünü kaydetti.

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Rafa Leao, transferinden iki ay sonra yeniden gol attı. Konyaspor deplasmanında 4-0 kazanılan karşılaşmanın 55. dakikasında penaltıyı gole çeviren Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın ligdeki farkı açmasını sağladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci sırada bulunan ve bir maç eksiği olan Amedspor'un beş puan önünde yer alıyor.

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Galatasaray'ın penaltıdaki ilk tercihi Victor Osimhen ise bu kez geri çekilerek sahneyi takım arkadaşına bıraktı. Önce Osimhen'e sıcacık bir sarılmayla teşekkür eden Portekizli futbolcu, ardından güçlü ve isabetli bir sağ ayak vuruşuyla topu üst direğin hemen altından ağlara gönderdi. Golün ardından Leao'ya özgü kutlama geldi: Kollarını iki yana açtı, ellerini yanaklarına götürerek kameraya selam verdi ve alışılmış sörf hareketini yaptı. Galatasaray formasıyla ilk kez gerçekleştirdiği bu gol sevinci, uzun gibi görünen bir bekleyişin ardından geldi.

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Galatasarayın yıldızı Rafael Leao İtalyan basınında gündem oldu: Sonunda kendisini gösterdi

Tuttomercatoweb: Leao, Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada ikinci yarıda kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımının son golünü kaydetti. Üç hafta aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli futbolcu, Okan Buruk tarafından Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile birlikte hücum üçlüsünde görevlendirildi.

Virgilio Sport: Galatasaray, Konyaspor deplasmanında farklı bir galibiyet alarak sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Rafa Leao ve Victor Osimhen'in özel gecelerine tanıklık etti. Portekizli futbolcu, VAR müdahalesinin ardından kazanılan penaltıyı gole çevirerek Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti. Nijeryalı yıldız ise ikinci çocuğunun dünyaya gelmesi nedeniyle hastanede geçirdiği özel gecenin ardından takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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Milan'ın eski yıldızı için gol hasreti sona erdi

Leao'nun Galatasaray formasıyla ilk golünü atması için dokuz maç beklemesi gerekti. İlk golünün penaltıdan gelmiş olması ise önemini azaltmadı.

Galatasarayın yıldızı Rafael Leao İtalyan basınında gündem oldu: Sonunda kendisini gösterdi

Milan'ın eski yıldızından beklentiler, özellikle İstanbul temsilcisinin transfer için ödediği bonservis bedeli nedeniyle oldukça yüksekti. Rafa'nın gol atarak üzerindeki baskıyı azaltmaya ve önündeki maçlara daha fazla özgüvenle çıkmaya ihtiyacı vardı.

Konyaspor karşısında gole çevirdiği penaltı, Leao'nun İstanbul macerasında bir dönüm noktası olabilir. Şimdi hedefi istikrar yakalamak ve Türkiye liginde de fark yaratabileceğini göstermek.

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Eurosport Italia: Rafael Leao gol hasretini sona erdirdi ve Galatasaray formasıyla uzun süredir beklediği ilk golünü kutladı. Sezonun başlangıcında zorlu bir dönem geçiren Milan'ın eski yıldızı, Konyaspor deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyetin son golünü penaltıdan kaydetti.

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#Galatasaray#Rafael Leao#Konyaspor

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