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Galatasaray'ın yıldızı Osimhen mekan çıkışı olay çıkardı! Gazetecilere fiziksel saldırı ve tehdit: Sizi mahvedeceğim

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#Osimhen#Galatasaray#Saldırı
Galatasarayın yıldızı Osimhen mekan çıkışı olay çıkardı Gazetecilere fiziksel saldırı ve tehdit: Sizi mahvedeceğim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 17:46

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, geçtiğimiz gece İstanbul'da gittiği bir mekanın çıkışında olay çıkardı. Görüntü vermek istemeyen Osimhen, gazetecilere hem fiziksel hem sözlü saldırıda bulundu. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın İtalya Napoli'den sezon başında kiraladığı Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen dün gece ortalığı birbirine kattı.

MEKAN ÇIKIŞI GAZETECİLERE SALDIRDI

Arkadaşları ile gittiği eğlence mekanı çıkışında fotoğrafını çekmek isteyen ve aralarında Posta Gazetesi muhabiri Tolga Bozduman'ın da olduğu habercileri görünce çıldırdı. Hem fiziksel hem sözlü saldırıda bulunan Osimhen, tehditler yağdırdı ve Tolga Bozduman'a yumruk attı.

'PARA TEKLİF ETTİ'

Gazeteci Tolga Bozduman gergin anları şöyle anlattı:

Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hala ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti.

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Galatasarayın yıldızı Osimhen mekan çıkışı olay çıkardı Gazetecilere fiziksel saldırı ve tehdit: Sizi mahvedeceğim

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#Osimhen#Galatasaray#Saldırı

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