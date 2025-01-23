Galatasaray'ın yıldızı Osimhen mekan çıkışı olay çıkardı! Gazetecilere fiziksel saldırı ve tehdit: Sizi mahvedeceğim

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Galatasaray'ın İtalya Napoli'den sezon başında kiraladığı Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen dün gece ortalığı birbirine kattı.

MEKAN ÇIKIŞI GAZETECİLERE SALDIRDI

Arkadaşları ile gittiği eğlence mekanı çıkışında fotoğrafını çekmek isteyen ve aralarında Posta Gazetesi muhabiri Tolga Bozduman'ın da olduğu habercileri görünce çıldırdı. Hem fiziksel hem sözlü saldırıda bulunan Osimhen, tehditler yağdırdı ve Tolga Bozduman'a yumruk attı.

'PARA TEKLİF ETTİ'

Gazeteci Tolga Bozduman gergin anları şöyle anlattı:

Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hala ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti.

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