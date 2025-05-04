Galatasaray'ın yıldızı, Nihat Kahveci'yi şaşkına çevirdi: 'Bu adama ne oldu? Kalk git ya vallahi yeter!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, sahasında karşılaştığı düşme hattındaki Sivasspor'u ilk yarım saatte bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkaran sarı-kırmızılılar, bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini beklemeye koyuldu.

Galatasaray'ın Sivasspor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyeti Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"SÖYLENECEK BİR ŞEY KALMADI"

"Ligin son virajı, Fenerbahçe 5 puan geride, Galatasaray Sivasspor'la oynuyor, ligde kalması gereken takımın edeceği mücadeleyi düşünüyoruz... 30 dakikada maç bitiyor. Galatasaray bunu da başardı. Söylenecek hiçbir şey yok, ne diyeyim? Fenerbahçe ile oynanan kupa maçından sonra oynanan maçlar, bugün 30 dakikada 4 gol. Bugün 1 maç fazlasıyla 8 puan önde. Ne diyeyim ki? 'Kupayı alın, Kemerburgaz'a gidin sevinin' desem, haklılık payı var."

Haberin Devamı

"VALLAHİ KALK GİT YA"

"Bir şey söyleyeceğim, bu adama ne oldu ya? 5 maç 4 gol attın Torreira, bir ara ver! Bugün 6. maç, 5. gol. Ronaldo - Messi istatistiği. Sen 6 numara oynuyorsun Torreira ya! Torreira, kalk git ya vallahi yeter! Bırak futbolu. Top seviyedesin. Haddini bil, iyi anlamda diyorum bu arada. Ben böyle 6 numara görmedim. Bizi kandırıyor. 9.5 numara. Torreira'nın içinden Ronaldinho, Ronaldo Nazario çıktı."

"41 KERE MAŞALLAH"

"Osimhen'i Galatasaray taraftarı özleyecek. Nasıl tutacaklar bilmiyorum. Bugün de iki gol attı. 33 gol, rekor kırdı. Gideceği yere de söyleyecek donesi var. 33 gol 8 asist. 41 kere maşallah! O kadar güzel yönetiyor ki bu süreci... Ne 'Gidiyorum' ne de 'Kalıyorum' diyor. Taraftar Osimhen'e, Osimhen de Galatasaray'a hayran. Oynadığı her dakikanın karşılığını veriyor."

"BAZI MAÇLAR DA ZOR GEÇMELİ"

"Bazı maçlar biraz da zorlu geçmeli ya! Dakika 30'da 4-0 olmaz ya! Gerçekten olmaz. Sivas'la oynuyorsun. Koşan, mücadele eden, Rıza Hoca'nın takımı. 'Bir kapanayım, gol yemeyeyim' der."

Haberin Devamı