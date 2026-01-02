Galatasaray’ın yıldızı Melike Pekel’den Fenerbahçe itirafı | Osimhen mi, Icardi mi?

Haberin Devamı

Sezon başında Galatasaray GAİN ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Melike Pekel, Spor Arena'ya konuk oldu. Bayern Münih ve Paris Saint Germain gibi kulüplerde forma giyen Pekel, Türkiye'deki kadın futbolu ile Avrupa'daki farklara değindi. İşte röportajın tamamı...

Spor Arena’dan herkese merhaba. Galatasaray GAİN ve A Milli Kadın Futbol Takımımızın tecrübeli futbolcusu Melike Pekel, özel röportaj konuğumuz.

-Hoş geldiniz nasılsınız? Sezon sizin için nasıl ilerliyor?

Hoş bulduk. Sezon benim için gayet iyi başladı, Türkiye’ye ilk transferim oldu. Birkaç talihsiz sakatlıklar geçirdim bu da futbolun içinde olan şeyler tabii ki. Onun haricinde her şey çok iyi gidiyor benim için.

-Futbola başlama hikayeni bize tam olarak anlatabilir misin?

Mahallede arkadaşlarımla, komşularla zaten oynuyorduk. Sonra bir gün küçük yaşta futbolcular aradıklarına dair okulumda ilan gördüm. İlanla beraber annem ve babamın yanına gittim böyle başladım futbola. Annem götürdü ilk idmanıma öyle başladım.

-Genelde babalar daha çok futbola yöneltmek ister çocuklarını. Sende tam tersi annen çok yardımcı olmuş sana.

Şöyle, ilk antrenmanıma annem götürdü. Babam da futbol hastası biri. Duyduklarıma göre o da çok iyi bir futbolcuymuş. Babama ilk bunu söylediğimde voleybol veya basketbola mı yönelsen dedi bana ama o yaşta. Ama sonra hep destekledi.

"BAYERN MÜNİH BENİ HER SENE OYALIYORDU"

-Bayern Münih’e transfer olduğunda neler hissettin? Resmi sözleşme imzalayamamak seni nasıl etkiledi?

Oradaki geçirdiğim zaman, tecrübe edebildiğim şeyler için çok mutluyum. Çok şey kattı bana. Tabii ki Almanya’da futbolun bilindik bir sistemi var. Genç yaşta çok şey kattı bana. İlk kez ailemle orada ayrıldım. Tek yaşadım öyle söyleyeyim. Her türlü bana tecrübe kattı. Her sene oyalıyorlardı beni. Ben de altyapıdan çıkacak olan çok iyi bir futbolcuydum. Her sene, bu sene kontratını yapacağız diyerek beni oyalıyorlardı. Sonra çok iyi bir teklif aldım ve hiç düşünmeden Fransa’ya gittim.

"ASIL KIRILMA NOKTASI PSG'DE OLDU"

-Metz’e transfer oldun. 11 maçta 8 gol attın ve bütün Fransa seni konuşmaya başladı. Ardından da Fransa’nın en büyüğü Paris Saint Germain’e transfer oldun. Orada neler öğrendin? PSG sana neler kattı?

Fransa’ya ilk gelişim, tabii ki bilinmedik bir ülkeydi benim için. Fransa’yı biliyorum ama dilini bilmiyorum, çevreyi bilmiyorum, kimsem yok… Şöyle söyleyeyim bu üzüntüm sadece 2 hafta sürdü. Zaten Fransa liginde 5,5 sene kaldım. Ki Paris Saint Germain gibi bir kulüpte oynamak benim için ayrı bir gururdu. Orası bana çok şey kattı. Bayern Münih ile kıyasladığım zaman Paris bana daha çok şey kattı. Asıl kırılma noktası benim için orada oldu. Orada çok geliştirdim kendimi.

-Peki Paris Saint Germain’de yeniden forma giymek ister misin?

Şöyle tabii ki şu an Galatasaray ile öncelikli hedeflerim var. Şampiyonluk sonra yeniden Şampiyonlar Ligi forması giyme hedeflerim… Paris bana çok değer gösteren kulüptü sonrasında neden olmasın?

GALATASARAY'A TRANSFERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

-Galatasaray ile bu sezon 1 yıllık bir sözleşme imzaladın. Galatasaray’a transferin nasıl gerçekleşti?

Transfer döneminde çok önemli kulüplerden yoğun ilgi vardı. Galatasaray’ın projesi ve hedefleri, Galatasaray’ı seçmeme sebep oldu.

-Icardi’yi mi daha çok beğeniyorsun Osimhen’i mi?

İkisi de farklı dönemlerde çok önemli işler yaptı. Onun için şu an bir isim söyleyemeyeceğim.

-Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, Beşiktaş’ı derbide 5-0 mağlup ettiniz. O maçı nasıl değerlendiriyorsun?

Üstün oynadığımız bir maç oldu. Golleri erken bulduk ve böylece derbiyi kazanan biz olduk.

"KADIKÖY'DEKİ ATMOSFER ŞAHANEYDİ"

-Fenerbahçe ile Şükrü Saracoğlu’nda oynadığınız derbiyi 1-0 kaybettiniz. Oranın atmosferi sizi nasıl etkiledi? Sence kadın futbolu açısından tüm derbiler stadyumda oynanmalı mı?

Atmosfer şahaneydi. Böyle şeyleri Türkiye’deki kadın futbolcular olarak biz daha çok görmek isteriz. Bir statta oynadığın zaman heyecanın ve motivasyonun farklı oluyor. Bence büyük maçlar stadyumda oynanabilir.

-Almanya, Fransa ve Avusturya’da oynamış biri olarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ni nasıl değerlendiriyorsun? Sence aradaki farklar neler?

O ligler tabii ki daha uzun süredir var. Türkiye’de kadın ligi daha yeni yeni gelişiyor. Son 3 senedir gerçekten çok büyük gelişmeler var. Kıyasladığım zaman benim gördüğüm Türkiye’deki sorun altyapı. Avrupa’da altyapıya gerçekten çok önem veriyorlar. Burada maalesef hiç göremiyoruz. Ama şöyle bir şey de var bu ligde çok fazla sürprizler de olabiliyor. Kimin şampiyon olacağı belli değil. Bir bakıyorsunuz alttaki takım üstteki takıma karşı kazanıyor. Avrupa’daki liglerde çoğunlukla ilk 4-5 ay kimin şampiyon olacağı belli oluyor. Burada o sürprizlerle karşılaşıyorsun.

-Sezon başında 2 kulüp ligden çekildi, 2 maçı oynamadan bay geçiyorsunuz. Bu durum sizi motivasyon açısından nasıl etkiliyor? 1 hafta maç oynamamak, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Oyunun ve oyuncunun gelişmesi için maç oynamak çok önemli bir şey. İki takımın çekilmesi demek 4 maç eksik demek bu da bir yıl içinde çok önemli bir sayı.

"YATIRIM VE SPONSORLAR ÇOK ÖNEMLİ"

-Kadın futbolunun gelişmesi için neler tavsiye edebilirsin?

Şu an iyi bir yoldayız diye düşünüyorum. Umarım geri adımlar atılmaz ve daha da ilerler Türkiye’de. Tabii ki yatırımlar ve sponsorlar da çok önemli. Bunlar da arttıkça daha fazla değer kazanacaktır.

-A Milli Kadın Futbol Takımımızla Uluslar B Ligi’nde devam ediyorsunuz. Milli takım olarak hedefleriniz nedir?

En son kamplar bir hedefimiz vardı. B Ligi’nden C Ligi’ne düşmek istemiyorduk. Çünkü C Ligi için çok güçlüydük. B Ligi’nde kalmayı başardık. Çok mutluyuz bu yolda da böyle devam etmek istiyoruz. Şubat’ta da Avrupa Şampiyonası Elemeleri başlıyor. Orayı geçip ilk kez Kadın A Milli Takımımızın oraya katılmasını sağlamak istiyoruz.

-Yurt dışı ve Türkiye’de oynamış biri olarak, seni örnek alan genç futbolculara ne tavsiye edebilirsin?

Buraya geldiğimden beri çok yetenekli oyuncular görüyorum. Daha önceden de tanıdığım çok yetenekli oyuncular var. Yetenek her zaman yetmiyor maalesef. Bir hedefin olursa o hedef için çok çalışman gerekiyor. Buradan söyleyebileceğim tek şey de hedefleriniz için çok çalışın.

-O zaman şimdi Quizlere geçelim. Süper Lig’de kendi pozisyonunda en beğendiğin isim? Hem erkek futbol hem kadın futbolunda?

Osimhen. Kadın futbolunda çok var ama o pozisyonda oynadığım için çok zor. Yok yani.

-Rakip takımlarda seni en çok zorlayan oyuncu?

Fenerbahçe haricinde çok zorlanmadık. Onların defans hattı çok iyiydi. Busem Şeker diyebilirim çünkü çok hırslı. Yapışıyor yani sana, onun ismini verebilirim.

-En iyi oynadığın maç?

Çok iyi maç oynadım. Son zamanlardan söylersem, Yunanistan maçımızı çok iyi oynadım diyebilirim.

-En çok etkilendiğin stadyum?

Amerika’da Hard Rock Stadyumu

-Telefonundaki en ünlü kişi kim?

Necla Güngör, milli takım hocamız.

-Mutlaka gidilmeli dediğin bir yer?

Paris.

-Hayatının arka planında çalan şarkı?

Türkülerin hepsi.

-En mutlu olduğun an?

Ailemle olduğum zaman

-Tahammül edemediğin insan tipi?

Yalancı insanlar. Veya sana farklı sen yanından ayrıldığında farklı davranan insanlar.

-Futbol dışında izlemekten en çok keyif aldığın spor dalı?

Voleybol.

-En şık giyinen takım arkadaşın?

Melike Öztürk ve fotoğrafçımız İpek. Herkesin değişik bir tarzı var. Bu ikili aklıma geliyor şu an.

-En kötü giyinen takım arkadaşın?

Öyle biri yok, kötü giyinen kimse yok.

-Futbolcu olmasan ne olmak isterdin?

Küçükken hep diş doktoru olmak istiyorum derdim ama şimdi istemiyorum galiba. Ana okulu öğretmeni derdim.

-En sevdiğin yemek?

Mantı.

-Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?

Kadın futbolu ile ilgili olumsuz yorumlar görüyoruz internette. Şunu söyleyebilirim dışarıdan göründüğü gibi değil biz de çok çaba gösteriyoruz. Hocalarımızda çok çaba sarf ediyor. Genel anlamda kötü yorumlar insanları üzüyordur diye düşünüyorum. Özellikle genç sporcular için çok etkilenebilecek bir durum. Bu yorumları yapmadan önce düşünülsün isterim.