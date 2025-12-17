×
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den manidar paylaşım: 'Bana saldırırken, kendi sonunuzu imzaladınız!'

Aralık 17, 2025 21:51

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi'den, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım daha geldi. Arjantinli yıldız, "Bana saldırırken kendi sonlarını imzalıyorlardı. Ben sadece izledim ve bu sonu alkışladım." sözleriyle dikkat çekti.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Arjantinli golcü, son günlerde özel hayatıyla ilgili çıkan haberlere sert bir dilde tepki gösterdi.

İşte Icardi'nin paylaşımı:

"SORUN HİÇBİR ZAMAN BEN DEĞİLDİM"

“Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna ikna olmuşlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulduğunu görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimsenin kalmamasıydı. Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız, artık savunulamayacak yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ettiniz.”

"KANITLAMA VAKTİ GELİNCE KÜÇÜLDÜLER"

“Çünkü son hep aynıdır: Sahteler birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında; ne söylemleri, ne de cesaretleri kaldı. Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek, onları fareler gibi ayırdı. Tek başınıza kurtulma sırası gelene kadar birbirinizi savunuyordunuz. Konuşurken büyüdüler ama kanıtlama vakti gelince küçüldüler.”

'ASLAN SIRTLANLARLA TARTIŞMAZ'

“Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onların kendi aralarında kavga etmesine izin verir. Ve ne tuhaf ki şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz. 'Takım' olmaktan 'başının çaresine bak' moduna geçtiniz. Suç ortaklığından sanıklığa... Birlikte bağırmaktan sessizce birbirini parmakla göstermeye.”

"BU SONU ALKIŞLADIM"

“Onları kirletmeme gerek kalmadı. Siz zaten lekeliydiniz. Bana saldırırken kendi sonlarını imzalıyorlardı. Ben sadece izledim ve bu sonu alkışladım.”

PERFORMANSI

2022/23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten 32 yaşındaki futbolcu, çıktığı 108 karşılaşmada 69 gol - 20 asistlik skor katkısı sağladı.

Icardi'nin sarı-kırmızılı ekip ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek.

