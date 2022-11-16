Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara boşandı!

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı.

Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, İtalya'dan Vanity Fair'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

EYLÜL AYINDA AYRILDILAR

Wanda Nara ve Mauro Icardi, Eylül ayında ayrıldıklarını açıklamıştı. Çift ayrılık süreci sonrası birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanırken Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

NARA BOŞANDIKLARINI AÇIKLADI

Wanda Nara, İtalyan basınına yaptığı açıklamada boşanma belgesini imzaladığını söyledi.

İşte Wanda Nara'nın açıklamaları;

Mauro Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim. Sonrasında Arjantin'e gittim. Boşanma evraklarını imzaladıktan sonra reklam çekimlerine gittim, sonra TV programıma devam ettim. Ayrılalı 2 ay oldu. Aramızdaki uzak mesafeler de bize yardımcı olmadı

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MESAJLARINI GÖRDÜM

Mauro Icardi, onu kıskanmam için hiçbir zaman sebep vermemişti. (Arjantinli model) China Suarez ile telefondaki mesajlaşmalarını görmek kötüydü ama bir peri masalında olmadığımı fark ettim. Bazı şeyler olabilirdi. Tanıştığımızda Mauro 18 yaşındaydı. Kadınlarla ilgili tecrübe edinecek zamanı yoktu. China ile yakınlaşmasından sonra beni ne kadar sevdiğini daha iyi anladı. Hatasını affettim ama boşanmamızın sebebi başka şeylerdi

SESSİZ OLAN BENDİM

Aslında evin içinde sessiz olan benimdir. Daha çok sesi çıkan taraf Mauro'dur. Inter'den ayrılma kararı Mauro'ya aitti. Ben onun istediklerini hayata geçirdim. Ancak, futbol gibi erkek egemen bir dünyada kadınları suçlamak kolay olduğu için karar benimmiş gibi lanse ettiler. Hatta, bir keresinde Inter'deki bir yönetici kadınla sözleşme imzalamak istemediği için bir arkadaşımı sözleşme imzalamaya gönderdim. Şu an dünyada kadınların yerleri artık daha güçlü ama hala ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Bazı alanlarla kadınların hala adı yok

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BİZ HALEN AİLEYİZ

Boşanmaya dair çocuklara hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair güvence verdim. Onlara daire aldım. Çocuklar için çalışmaya devam ediyorum. Hala bir aileyiz ve aile olmaya devam ediyoruz