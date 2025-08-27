×
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'ye milli takım şoku! Nagelsmann kararını böyle açıkladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 18:47

Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçlar için aday kadrosunu duyurdu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane kadroda kendisine yer bulamadı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan Almanya, 4 Eylül'de deplasmanda Slovakya ve 7 Eylül'de ise iç sahada Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.

Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten transfer ettiği Leroy Sane, 23 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.

NAGELSMANN: "SANE ARTIK DAHA DÜŞÜK SEVİYEDE BİR LİGDE OYNUYOR"

Almanya Milli Takımı Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi kadroya almama kararını şu sözlerle açıkladı:

"Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Ondan mucizeler yaratmasını beklemiyorum tabii ki ancak Leroy'la konuştuk. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya liginde oynamıyor, bu yüzden ondan belli rakamlar bekliyorum. Eğer bunları yaparsa, bizim için yeniden bir aday olur."

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel

Defans: Robert Andrich, Waldemar Anton, Pharrell Nnamdi Collins, Robin Koch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah

Orta saha: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Paul Nebel, Angelo Stiller, Florian Wirtz

Forvet: Niclas Füllkrug, Nick Woltemade

