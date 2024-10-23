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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay'dan A Milli Takım açıklaması: 'Her şeyi denedim, yaptım ama nasip olmadı'

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#Kerem Demirbay#GALATASARAY#Elfsborg
Galatasarayın yıldızı Kerem Demirbaydan A Milli Takım açıklaması: Her şeyi denedim, yaptım ama nasip olmadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 12:40

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde sahasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek Galatasaray'da deneyimli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay gündeme ve milli takım tercihine dair açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi UEFA TV'ye konuşuan sarı kırmızılı ekibin yıldızlarından Kerem Demirbay, Avrupa Ligi'nde hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizdi.

31 yaşındaki oyuncunun açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Galatasaray'ı küçüklüğümden beri biliyorum. Avrupa şampiyonu olduğumuzda 6-7 yaşımdaydı. Abimler beni kaç kere sokağa çıkardı. Coşmamızı sağlardı Galatasaray."

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"İÇİM DIŞIM TÜRK"

"Futbolu Almanya'da öğrendim, orada doğdum büyüdüm. Ben Türk olarak büyüdüm. Dedem büyüğümüz, ellerinden öperim, dedemin kucağında büyüdüm. Ev Türk'tü yani, mahallemize Küçük İstanbul denirdi. Komşular falan hep Türk'tü. İçim dışım Türk."

"EN BAŞARILISI GALATASARAY"

"Hayalimde küçüklüğümden beri Türkiye'de oynamak vardı. İlla burada oynayayım. Geniş bir aile de kurmak istiyordum, baba olayım. Şükür oldu her şey. Avrupa'da en büyük takım Galatasaray, Türk takımı olarak, en başarılı takım Galatasaray. Bu ister istemez tabii ki dokunuyor insanlara, buraya girdiğinde hissiyatını alıyorsun. Bizim farkımız biz büyük bir aileyiz. Aile her zaman kazanır. Beraber kazanırsan her zaman kazanırsın. Hayatın gerçeklerinden biri bu."

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"TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN HER ŞEYİ DENEDİM"

"Öncelikle Türk Milli Takımı için oynamayı denedim, her şeyi yaptım, nasip değildi. Ben Türkiyeme, ülkemize bir borcum var. Ben bunu geri ödemek istiyorum. Avrupa'dan kupa alarak, şampiyon olarak ödeyebilirim. Milletimize, Türkiye'ye yakışanı kupadır."

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#Kerem Demirbay#GALATASARAY#Elfsborg

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