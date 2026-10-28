Galatasaray'ın yıldızı İsmail Jakobs'tan sürpriz karar!

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Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Instagram hesabından yaptığı açıklamada milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

"Milli takıma küçük bir çocuk olarak geldim" diyerek sözlerine başlayan Jakobs, "Buradan bir erkek olarak ayrılıyorum. Unutulmaz anılar, ömürlük dostluklar ve içimden hiç silinmeyecek bir minnettarlıkla." ifadelerini kullandı.

Yeni bir sayfa açtığını belirten 27 yaşındaki sol bek, "Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla değerli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman çok değerli ve bazı anlar asla geri gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli oyuncu, Senegal Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmıştı.