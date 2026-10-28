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Galatasaray'ın yıldızı İsmail Jakobs'tan sürpriz karar!

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#Galatasaray#Ismail Jakobs#Senegal Milli Takımı
Galatasarayın yıldızı İsmail Jakobstan sürpriz karar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 23:43

Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, kulüp kariyerine odaklanmak adına milli formaya veda ettiğini duyurdu.

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Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, Instagram hesabından yaptığı açıklamada milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

"Milli takıma küçük bir çocuk olarak geldim" diyerek sözlerine başlayan Jakobs, "Buradan bir erkek olarak ayrılıyorum. Unutulmaz anılar, ömürlük dostluklar ve içimden hiç silinmeyecek bir minnettarlıkla." ifadelerini kullandı.

Yeni bir sayfa açtığını belirten 27 yaşındaki sol bek, "Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla değerli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman çok değerli ve bazı anlar asla geri gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli oyuncu, Senegal Milli Takımı formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmıştı.

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#Galatasaray#Ismail Jakobs#Senegal Milli Takımı

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