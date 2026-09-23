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Galatasaray'ın yıldızı, Hollandalı futbol efsanesini kızdırdı: 'Mbappe'nin kalitesine sahip ama korkak gibi oynadığı için bunu gösteremiyor!'

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#Galatasaray#Rafael Van Der Vaart#Leroy Sane
Galatasarayın yıldızı, Hollandalı futbol efsanesini kızdırdı: Mbappenin kalitesine sahip ama korkak gibi oynadığı için bunu gösteremiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 11:32

Hollandalı efsane futbolcu Rafael van der Vaart, Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane'yi çok beğendiğini belirterek, "Onda Mbappe'nin kalitesi var ama korkak gibi oynadığı için bunu bir türlü gösteremiyor" ifadelerini kullandı.

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Futbolculuk kariyerinde Ajax, Tottenham, Hamburg, Real Betis ve Real Madrid gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde oynayan ve 109 maçla Hollanda Milli Takımı tarihinin en fazla forma giyen 5. oyuncusu olan Rafael van der Vaart, yaklaşan Almanya - Hollanda maçı öncesinde Alman BILD gazetesine özel bir röportaj verdi.

Vaart röportajda kendisine yöneltilen "Hangi Alman oyuncuyu Hollanda vatandaşlığına geçirmek ve milli takımda oynatmak isterdin?" sorusuna yanıt olarak Jürgen Klopp'un milli takıma çağırmadığı Leroy Sane'nin adını verirken, Galatasaraylı oyuncu için dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler;

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"MBAPPE KALİTESİNDE AMA KORKAK GİBİ OYNUYOR!"

"Kesinlikle Leroy Sane'yi isterdim! Sonra da yardımcı antrenör olarak her gün onu uyarırdım. Bu çocuk Kylian Mbappe'nin kalitesine sahip, ama günün sonunda bunu bir türlü ortaya koyamıyor. O kadar büyük bir potansiyeli var ki, korkak gibi oynadığı için bunu gösteremiyor. Ve bu durum beni çok sinirlendiriyor."

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Galatasarayın yıldızı, Hollandalı futbol efsanesini kızdırdı: Mbappenin kalitesine sahip ama korkak gibi oynadığı için bunu gösteremiyor

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI

Almanya Milli Takımı'nın çiçeği burnundaki teknik direktörü Jürgen Klopp; Uluslar Ligi’nde Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan’a karşı oynanacak dört karşılaşma için toplam 44 futbolcuya davet gönderirken Leroy Sane bu isimler arasında yer almamıştı.

Galatasarayın yıldızı, Hollandalı futbol efsanesini kızdırdı: Mbappenin kalitesine sahip ama korkak gibi oynadığı için bunu gösteremiyor

SON SKOR KATKISI NİSAN AYINDA!

Son olarak geçtiğimiz sezon 12 Nisan 2026 tarihinde Rams Park’ta 1-1 biten Kocaelispor maçında fileleri havalandıran Leroy Sane; sonrasında ligde 11, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde birer maç olmak üzere oynadığı toplam 13 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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#Galatasaray#Rafael Van Der Vaart#Leroy Sane

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