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GeriFutbol Galatasaray'ın yıldızı Henry Onyekuru'dan flaş mesaj: "Asla pes etmeyeceğiz"
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Haber Giriş: 21.06.2020 - 23:58,Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yıldızı Henry Onyekuru'dan flaş mesaj: "Asla pes etmeyeceğiz"

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Galatasaray'ın yıldızı Henry Onyekuru'dan flaş mesaj: "Asla pes etmeyeceğiz"
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Gaziantep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Henry Onyekuru, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

RAKİBİMİZE DOKUNAMIYORUZ

Okan Kocuk'un pozisyonu hakkında konuşan Onyekuru, "Geçen hafta olanlar, bu hafta olanlar, biz rakibimize dokunamıyoruz. Anlamsız fauller, anlamsız kartlar Belçika'da Fransa'da oynadım, ilk defa Okan Kocuk'un pozisyonuna düdük çalındığını gördüm" dedi.

BİZE İZİN VERDİKLERİ KADAR

Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz ama bize izin verdikleri kadar. Asla pes etmeyeceğiz. Umarım haftaya da bu tarz hakem olaylarını yaşamayız. Şansımız zorlaştı ama aynı ruhla devam edeceğiz.

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