Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara'dan itiraf: 'Baskı altına girdik!'

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Gabriel Sara, Ge Globo'ya verdiği röportajda Galatasaray ve Brezilya Milli Takımı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sara'nın açıklamaları şu şekilde oldu:

"EĞER KADRODA OLURSAM ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

"DERBİYİ KAZANDIK VE HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR GİBİ GÖRÜNÜYORDU"

Şampiyonluk hakkında: Büyülüydü. Benim için ikinci lig şampiyonluğu, Türkiye'ye geldiğimden beri üçüncü kupamdı. Kulüp içinse 1997-2000'den beri yaşanmayan dördüncü ardışık şampiyonluktu. Taraftarlar beklentiyle tamamen çılgına dönmüştü. Ve biz de insanların hayallerini gerçekleştirmek için bu baskının bir kısmını omuzlarımızda taşıyorduk. Olayların gelişme şekli nedeniyle çok duygusal bir geceydi. Derbiyi kazandık ve her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu, ancak bir sonraki maçta 4-1 kaybettik ve baskı altına girdik. Şampiyonluk maçında da bir süre 2-1 gerideydik. Çok tehlikeli bir durumdu ama sonunda maçı çevirmeyi başardık. Gerçekten büyülü bir geceydi.

Statta yapılan kutlama inanılmaz. Galatasaray’daki atmosfer, dünyanın hiçbir yerinde görmediğim bir şey. Maçtan sonra çok sayıda insan sahaya giriyor. Tam bir çılgınlık. Tüm şehir haftalarca kutlama havasına giriyor. Resmî kutlama ise henüz gerçekleşmedi. Otobüsle bir geçit töreni yapacağız ve ardından taraftarla birlikte kutlamak için tekrar stada döneceğiz. Gerçeküstü, başka bir dünyadan gibi.

"BU BENİM ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Milli Takımdaki ilk maç: Her şey çok büyülüydü. Bu benim çocukluk hayalimdi. Fransa karşısında ilk kez forma giydiğimde, maçı kaybettiğimiz için maçtan sonra çok sinirliydim. Ancak daha sonra, otelde, neler olduğunu anlamaya başladım. Sonra fotoğrafları ve videoları izlemeye başladım ve “Vay canına, Brezilya milli takımında ilk kez forma giydim” diye düşündüm. Bu, hayal ettiğinizden çok daha güzel bir duygu.

"KAYBETMEKTEN NEFRET EDERİM"

Fransa mağlubiyeti sonrası ortam hakkında: Maçlardan sonra, özellikle de kaybettiğimde, kendime çok kapanırım. Her şeyden çok kaybetmekten nefret ederim. Fransa maçında, sadece 10 dakika oyuna girmeme rağmen, takıma yardımcı olmak için neyi daha iyi yapabileceğimi düşünüyordum. Maçtan sonra teknik direktör benimle konuştu ve oyuna girişimden memnun kaldı. Yenilgiye rağmen takım soğukkanlılığını korudu. Bizde birçok eksik varken Fransa neredeyse tam kadroyla sahaya çıktı ve pek çok kişi onların Brezilya'yı ezip geçeceğini söylüyordu, ancak bu olmadı. Bir sonraki maçta, Hırvatistan karşısında takım çok daha iyi bir performans sergiledi. Takım her zaman kazanma hedefine odaklanmış ve kararlı.

"ÜLKEMİN FORMASINI GİYMEK BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR ŞEY"

Milli Takımı ile ilişkisi: Her şeyden önce ben Brezilya Milli Takımı’nın bir taraftarıyım. Brezilya formasını gururla giyerim. Çoğu zaman antrenmana ve yolculuklara Milli Takım formasıyla giderdim. Hâlâ maçları izlemek için gecenin bir yarısı uyanırım. Ülkemin formasını giymek benim için çok özel bir şeydir.

"TEKNİK DİREKTÖR KİMİ EN İYİ GÖRÜYORSA ONU KADROYA ÇAĞIRACAK"

Dünya Kupası hayali: Kadroda kimlerin yer alacağını öğrenmek için büyük bir beklenti ve hatta bir heyecan var. Çok kaygılanmamak için günü gününe yaşamaya çalışıyorum, ancak Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynamak her futbolcunun hayalidir. Bu benim için çocukluk hayali. Bu sezon bunun için çok çalıştım ama ayaklarımı yere basıyorum. Teknik direktör kimi en iyi görüyorsa onu kadroya çağıracak. Eğer orada olursam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Eğer olmazsam da her zaman yaptığım gibi Brezilya’yı destekleyeceğim.

"BENİM ODAĞIM HER ZAMAN TAKIMA YARDIM ETMEK OLDU"

Bir teknik direktör beni farklı bir pozisyonda oynattığında, mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalıştım. Sağ bek, sol bek, ön libero, merkez orta saha, 10 numara ve kanatta oynadım. Sanırım sadece stoper, forvet ve kaleci olarak oynamak kaldı. Benim odağım her zaman takıma yardım etmek oldu. Eğer bir maç boyunca bek olarak tamamen savunma yapmam gerekirse, bunu yaparım. Eğer orta saha ya da kanat olarak sürekli hücum etmem gerekirse, bunu da en iyi şekilde yaparım. Hatta bu çok yönlülüğün Milli Takım için bir avantaj olabileceğini düşünüyorum; çünkü 6, 8, 10 numara ve hatta kanatlarda da oynayabiliyorum.

"SANIRIM KARİYERİMİN EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYORUM"

Sanırım kariyerimin en iyi dönemini yaşıyorum. Bu sezon karşılaştığım rekabet seviyesi açısından, Şampiyonlar Ligi’nden Brezilya Milli Takımı’na kadar, şu ana kadarki en üst seviyede olduğumu hissediyorum. Dünyanın en iyi takımlarından ve oyuncularından bazılarına karşı oynadık. Atletico Madrid ve Liverpool ile karşılaştık, ayrıca Fransa’ya karşı Milli Takım deneyimini yaşadım.

Ama mutluyum, tatmin olmuş değilim. Hâlâ yapacak çok işim ve gelişecek çok alanım olduğunu hissediyorum. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak gibi bir hayalim var, ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istiyorum. Dünya Kupası’nda oynamak istiyorum, ama asıl hayalim Dünya Kupası’nı kazanmak.

Felipe Melo ile çok fazla konuşmadım ama söyleyebileceğim şey şu ki, burada insanlar onu çok seviyor. O, tutkuyla oynayan bir oyuncuydu ve taraftarlar da bu tutkuyla kendilerini özdeşleştiriyordu. Birisi bana, Felipe Melo’nun sahada adeta bir taraftar gibi göründüğünü söylemişti. Galatasaray taraftarı ona tamamen hayran.