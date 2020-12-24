Galatasaray'ın yıldızı Falcao için ülkesinden şok sözler: Ondan utandım

Spor Arena Dış Haber - Kolombiya futbolunun şu anki en büyük iki yıldızı olan Radamel Falcao ve James Rodriguez'in performansları ülkede tartışma konusu oldu.

Ünlü spor yorumcusu Weibar Munoz da Falcao ve James ile ilgili yaptığı açıklamalarla ülkede gündeme oturdu.

"FUTBOL VE KADINLAR ARASINDA BİR SEÇİM YAPMALI"

Win Sports'ta konuşan Munoz, James için "Real Madrid'de ve Bayern Münih'te ne yaşadıysa şimdi de Everton'da aynısını yaşıyor. James Rodríguez'in psikolojik bir sorunu var. Fiziksel durumuna yeterince dikkat etmiyor. Bu kadar açık sözlü olduğum için beni affedin ama James'in futbol ve kadınlar arasında bir seçim yapması gerekiyor. James'in kötü performansını neşeli yaşamına bağlıyorum. Çünkü hem ülkede hem de dünyada çok sayıda model arkadaşı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"FALCAO'DAN UTANDIM"

Eleştirilerine devam edem Weibar Munoz, Falcao için ise şunları söyledi:

"Falcao, Galatasaray'da oynadığından daha çok kenarda oturmuş. Ondan utandım. Manchester United'a transfer olduğunda sakatlandı ve uzun süre forma giyemedi. Skandal bir rakama gitti ve milyonlarca sterlin kazandı. Onu Premier Lig'in en büyük transfer hatalarından biri olarak gördüler. Şimdilerde sürekli sakatlanmaya devam ediyor. Onu 2 yıl sonra Katar'da oynayacak kadar zirveden uzakta görüyorum."

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