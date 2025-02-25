Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata, forma giymek istediği takımı açıkladı

Haberin Devamı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Milan'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı 32 yaşındaki İspanyol forvet Alvaro Morata, MARCA'ya verdiği özel röportajda İstanbul'daki yaşamından ve gelecekteki planlarından bahsetti.

NEDEN GALATASARAY?

MARCA muhabirinin sezon başında Milan'a, ara transferde ise Galatasaray'a transfer olmasının şaşırtıcı göründüğü söylemesi üzerine Morata şu yanıtı verdi:

"Futbolun da hayat gibi kendine has koşulları var. Sonuçta herkes kendi işini düşünmek zorunda. Her şey yolunda giderse, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım ve bu benim kariyerim için önemli bir şey. Avrupa'nın en üst seviye organizasyonunda oynamaya devam etmek istedim. Formamıza 5. yıldızı takmak istiyoruz, ki bu Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu anlamına geliyor."

Haberin Devamı

"TÜRKİYE HARİKA BİR ÜLKE, İNSANLAR ÇOK HOŞ"

İstanbul'da çok mutlu olduğunu söyleyen Morata, "Dışarıdan bakıldığında ilk etapta farklı görünebilecek, anlaşılamayacak bir deneyim yaşıyorum. Ancak Türkiye harika bir ülke, Galatasaray inanılmaz bir kulüp ve insanlar son derece hoş. Buradaki hayatımı seviyorum ve geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

“TÜRKLERİN HARİKA İNSANLAR OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ, AMA BURAYA GELİP GÖRENE KADAR BUNUN ANLATILANDAN DAHA FAZLASI OLDUNU FARK EDEMİYORSUNUZ!”

Morata, kendisine yöneltilen "İstanbul'da iyi bir kulüp ve harika bir atmosfer dışında ne buldun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bana çok fazla ilgi, çok fazla şefkat ve çok fazla sevgi gösterilen, özel biri gibi hissettirildiğim bir yer buldum. İnsanlardan çok memnunum. Herkes bana Türklerin harika bir millet olduğunu söylemişti, ancak buraya gelip görene kadar bunun anlatılandan daha fazlası olduğunu fark edemiyorsunuz. Sahip oldukları her şeyi size veriyorlar. Avrupa'daki diğer yerlere kıyasla burada daha sakin ve huzurlu hissediyorum."

"TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM!"

Türk futbolundaki tutkunun bahsedildiği kadar gerçekten olup olmadığı sorusuna Morata, "Evet gerçek. Gittiğiniz her yerde veya restoranda, hangi takımı tuttuklarını görmenizi bir şekilde sağlıyorlar ancak bunu her zaman son derece nazik, şakacı ve çok fazla saygılı bir şekilde yapıyorlar. Negredo, Guti, Riera, Mata bana Türkiye'nin harikalarından bahsetmişlerdi ama buraya gelip görmeden inanamamıştım. Gerçek şu ki, çok mutluyum!" sözleriyle yanıt verdi.

Haberin Devamı

"KARİYERİMİ NOKTALAMADAN ÖNCE GETAFE'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

Kariyerini noktalamadan önce Getafe forması giymeyi çok istediğini söyleyen Morata, "Getafe Başkanı Angel Torres'e, 13 yaşındayken bana gösterdikleri tüm ilgi ve sevgi için borcumu ödemek istiyorum. Kalbim bana Getafe'ye geri dönüp bir veya iki yıl oynamamı, o formayı giyme hissinin vereceği zevki tatmamı söylüyor. Umarım bu Türkiye'deki bu deneyimimden sonra olur. Kariyerimi bitirmeden önce Getafe'de oynayabilmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

*Not: Morata, 15 yaşındakyen 1 yıl Getafe alt yapısında forma giymişti.

MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Haberin Devamı

Ara transfer döneminde 6 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına Milan'dan kiralanan Morata'nın 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

32 yaşındaki İspanyol golcü, Galatasaray formasıyla bugüne dek çıktığı 4 resmi maçta 2 gol kaydetti.