Galatasaray’ın yıkılmaz kalesi

Süper Lig lideri Galatasaray, attığı 52 golle, 56 gollü Beşiktaş’ın ardından bu alanda ikinci sırada yer alırken, bunun yanı sıra savunmada da etkileyici bir performans sergiliyor.

Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar ligde bu sezon şu ana kadar toplamda 13 karşılaşmada kalesini gole kapatırken, bu istatistikte ilk sıraya çıkmayı başardı.

Aslan, Fernando Muslera’nın kaleye geçtiği 20 Ocak’taki Denizlispor karşılaşmasından bu yana oynadığı 8 mücadeleden de galibiyetle ayrılırken, söz konusu müsabakalarda 18 kez rakip fileleri havalandırırken, buna karşılık kalesinde sadece üç gole izin verdi.

1 YIL SONRA 8’Li SERi

Bununla birlikte Erzurumspor galibiyetiyle birlikte galibiyet serisini 8 maça yükselten G.Saray, bir yıllık aradan sonra bu başarıyı tekrarladı. Aslan en son, Aralık 2019 ve Mart 2020 tarihleri arasındaki 8 mücadelede puan kaptırmamıştı. Ancak o dönem sezonun kalan 10 maçında sadece 1 galibiyet alabilmişti.

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