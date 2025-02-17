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Galatasaray'ın yeni yıldızı Cuesta için itiraf! 'Teklifin ardından transfere odaklandı'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Carlos Cuesta#Transfer
Galatasarayın yeni yıldızı Cuesta için itiraf Teklifin ardından transfere odaklandı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 09:52

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Carlos Cuesta hakkında, eski takımı Genk'in Sportif Direktörü konuştu.

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Galatasaray'ın Ocak transfer sezonunda 8 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta hakkında eski takımı Genk'ten açıklama geldi.

Belçika temsilcisinin Sportif Direktörü Dimitri De Conde, konuşmasında Cuesta'nın transfer sürecine ilişkin detaylar verdi.

Galatasarayın yeni yıldızı Cuesta için itiraf Teklifin ardından transfere odaklandı


"TEKLİFİN ARDINDAN TRANSFERE ODAKLANDI"
De Conde konuşmasının başında, "Belçika'da transfer sezonu yeni bitmişti ve Club Brugge'a karşı oynanacak kupa maçından bir gün önce Galatasaray ortaya çıktı. O güne kadar Genk'te çok mutluydu ama Galatasaray'ın teklifinin ardından transfere odaklandı." dedi.

Conde konuşmasının devamında, "Cuesta ilk 11'deki yerini kaybetmişti bu bir sır değil. Mutlu olmasına karşın ayrılık aklının bir köşesindeydi. Milli takımdaki pozisyonunu da kaybetmek istemiyordu. Galatasaray'da ilk 11'de oynaması garanti edildi ve dedikleri gibi oldu, ilk 11'de yer aldı." ifadesini kullandı.

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#Galatasaray#Carlos Cuesta#Transfer

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