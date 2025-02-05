Galatasaray'ın yeni yıldızı Alvaro Morata için olay kehanet: Bunu yaparsa benim için asla sürpriz olmaz!

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İspanya Milli Takımı kaptanı golcü oyuncu Alvaro Morata artık Galatasaray formasını terletecek. Sene başında Atletico Madrid’den AC Milan’a transfer olan tecrübeli isim daha önce Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico ve AC Milan gibi takımlarda forma giydi. 32 yaşındaki İspanyol’un Türkiye’ye transferi birçok otoriteyi şaşırttı.

Daha önce Albert Riera, Juan Mata ve Angelino gibi isimlerin ardından Morata’da Galatasaray’da oynayan İspanyol futbolcular listesine girmiş oldu. Ayrıca Hakim Ziyech’in ayrılmasıyla beraber Galatasaray kadrosunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan tek isim Alvaro Morata oldu.

EURO 2024’te de İspanya ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan golcünün Galatasaray’a transferini İspanya AS gazetesinden Mario De La Riva Spor Arena’ya özel olarak yorumladı.

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İspanyol gazetecinin Morata ve Galatasaray hakkındaki yorumları şöyle:

MARIO DE LA RIVA (AS):

“GALATASARAY İÇİN HARİKA BİR TRANSFER”

Alvaro Morata’nın Galatasaray için harika bir transfer olduğunu düşünüyorum. İspanya'da, Morata'nın bu transferi, kısa bir süreliğine Milano'da bulunmasına rağmen şaşırtıcı olarak karşılandı. Onun Galatasaray’da bulunması ve oynayacak olması İspanya'daki futbolseverlerin Türkiye Süper Ligi'ne olacak ilgiyi kesinlikle artıracak. Galatasaray için fantastik bir hamle ancak nasıl olacağını görmek için merak içindeyim.

“ÇİFT FORVET OYNAMAK İÇİN İDEAL BİR İSİM ANCAK…”

Morata çok iyi bir forvet ama tam bir golcü de değil. Belki de İspanya'da bu ikinci sebep nedeniyle taraftarlar tarafından biraz hafife alınıyor ancak takıma katkıda bulunma, hırs, yardımsever yapısı ve topu almak için çok çalışması gibi özellikleri onu başka bir forvetle oynamak için ideal bir oyuncu yapıyor. Ancak o tek forvet olarak da oynayabilir. İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yolunda çok iyi işler yaptı. Yamal, Nico Williams ve Dani Olmo ile uyumu çok iyiydi. Burada teknik direktör Buruk’un onu nasıl kullanmak istediği önemli kıstaslardan biri olacaktır.

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“GALATASARAY’DA KARİYER REKORUNU KIRARSA SÜRPRİZ OLMAZ! OSIMHEN VE MORATA…”

Osimhen, Morata'nın varlığından ve oyunundan çok faydalanabilir. Atlet ve sprinter olan Osimhen, pasör ve bitirici Morata ile iyi harmanlanabilir. Çok önemli işler yaptı ve daha 32 yaşında. Fiziğine iyi bakıyor ve en az 3-4 sene üst seviyede oynayabilir. Milan’da çok gol atamadı ancak Milano ekibine çok maçta olumlu katkı verdi. Milan taraftarının ondan memnun olduğuna eminim. Galatasaray çok gollü oynayan bir ekip bu yüzden istatistiksel anlamda Morata kariyer zirvesi yaşarsa benim için sürpriz olmaz.

“MORATA, ADAPTASYON SORUNU YAŞAYABİLİR”

Kariyerine bakarsanız devasa takımlarda oynadığını görürsünüz. Aslında onu çok tarif etmeye gerek yok çünkü kendini kanıtlamış bir isim. Olumsuz durumlardan birini sorarsanız Türkiye’ye uyumu olabilir diyebiliriz. Hiç 5 büyük lig dışında oynamadı ancak Galatasaray büyük bir takım. Adaptasyon sorunu yaşayabilir ancak zamanla atlatacaktır.