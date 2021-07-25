Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria büyük beğeni aldı

Yeni sezon yapılanması için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau'yu 2026 yılına kadar kadrosuna kattı.

Sarı kırmızılı formayı 5 yıl boyunca giyecek olan Cicaldau, sosyal medya üzerinden sarı kırmızılı taraftarlardan büyük destek görürken aynı ilgiyi görenlerden biri de sevgilisi Bianca Maria oldu.

Tıp öğrencisi olduğu öğrenilen Bianca Maria'nın, sosyal medyadaki takipçi sayısı, Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'a transferinden sonra büyük artış kaydetti.

Instagram'daki takipçi sayısı 12 bin 600'e yükselen Maria, Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşarak "Seninle gurur duyuyorum ve iyi şanslar" notlarını düştü.

Maria'nın sosyal medya paylaşımları kısa sürede sarı kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı