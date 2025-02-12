Galatasaray'ın yeni transferine çarpıcı yorum: Taraftarlar boyundan şüphe etmesin | 8 milyon euro pahalı mı geliyor?

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Boyu 1.79, yaşı 25 olan Kolombiyalı Carlos Cuesta artık Galatasaray formasını terletecek. Belçika Pro Lig’de Genk ile 10 maça çıkan Cuesta bu maçların 7 sinde ilk 11 de başlarken bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı taraftarların transfer edildiğinde boyu sebebiyle bir şüphe ile yaklaşması ve hava toplarındaki zaafiyeti spor medyasında çok konuşulmuş, yönetim eleştirilmişti. Ancak son oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında maç tatil edilene kadar verimli oynayan Cuesta performansı ile taraftarlara olumlu sinyaller vermişti. Kolombiyalı stoperin Galatasaray’a transferini ve oyuncunun özelliklerini Kolombiyalı gazeteciler Spor Arena’ya özel olarak değerlendirdi. Vatandaşları hakkında önemli bilgiler veren isimler genç futbolcuya övgüler yağdırdı.

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Cuesta’yı altyapıdan itibaren takip eden isimler Cristian Pinzon, Christian Amezquita, Sergio Cortes ve Nestor Ibarra’nın görüşleri ve değerlendirmeleri şöyle:

CRISTIAN PINZON:

“CUESTA KARİYERİNDE İLERİYE BİR ADIM ATTI”

Carlos Cuesta'nın kariyerindeki bu adımı beğendim, Belçika'da iyi zamanlar geçirmiş olsa da Galatasaray gibi bir takımda yer almasının onun için Avrupa futbolunda daha büyük bir vitrin olabileceğini düşünüyorum. Bunu kariyerinde ileri bir adım olarak kabul ediyorum. Osimhen, Mertens, Morata gibi isimlerden çok şey öğrenecek. Galatasaray’da başarılı olabileceğine eminim, ne mutlu ki sadece yerel düzeyde değil, Avrupa Ligi'nde de çok iyi bir sezon geçiren ve yükselme şansına sahip olan Galatasaray'a transfer oldu. Bu bakımdan kendini bir üst seviyeye çıkarması muhtemel.

“DAVINSON VE CUESTA MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞ, BU KİMYADAN GALA AVANTAJLI ÇIKACAKTIR”

Hiç şüphe yok ki Carlos, Dávinson ve Kolombiya Milli Takımı için önemli olacak. Bir arkadaşınız ve yurttaşınız olduğunda yeni bir ülkeye ve yeni bir lige uyum sağlamak çok daha kolaydır. Her ikisi de Kolombiya Milli Takımı'nda birkaç maç sahayı paylaştı ve takımın ilk 11 ​​oyuncuları oldular. Galatasaray bu kimyadan avantaj sağlayacaktır.

“GALATASARAY KOLOMBİYALI FUTBOLCULAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON OLDU”

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Galatasaray, Kolombiyalı futbolcular için Avrupa'da önemli bir organizasyon haline geldi. Gala, İngiltere'de Tottenham’da bir süredir yaşanan belirsizliğin ardından bugün bir kez daha Milli Takım'ın tartışmasız ilk beş oyuncusu olan Dávinson Sánchez için şüphesiz yeniden diriliş anlamına geliyordu. Türkiye'de oynamak, Carlos Cuesta'nın rekabetin hızına ayak uydurmasına, bir futbolcu olarak büyümeye ve şampiyonluklar kazanmaya devam etmesine olanak tanıyacak ki bu da her futbolcunun kendine olan güvenini temsil ediyor.

“FALCAO’DAN SONRA GALATASARAY…”

Kolombiya'daki futbolseverler özellikle Türkiye'den üç takımı tanıyor ancak özellikle efsane isim Falcao'nun kulüpteki döneminden sonra en fazla taraftara sahip olan takım şüphesiz Galatasaray'dır. Cuesta ve Sanchez ile yine Galatasaray maçları çok takip edilecektir.

CHRISTIAN AMEZQUITA:

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“BELÇİKA LİGİ’NDEN GALATASARAY’A GEÇMESİ BÜYÜK BİR SIÇRAMA”

Carlos Cuesta'nın Galatasaray'a gelişinin kariyerinde büyük bir sıçrama olduğunu düşünüyorum. Belçika gibi alt kalite bir ligden bir üst lige, Kolombiya'da Türkiye'nin en popüler, en başarılı olduğunu düşündüğümüz takıma yükseldi. Üst düzey forvetleri savunmak ve hatta onlarla antrenman yapmak zorunda kalacak, büyük bir takımda her gün bunu yaşayabilecek ve şampiyonluk kazanma baskısıyla oynayabilecek. Bütün bunlar ona Kolombiya Milli Takımı’nda ihtiyaç duyulan deneyimi ve hiyerarşiyi sağlayacak.

“KOLOMBİYALI FUTBOLCULAR ADAPTASYON KONUSUNDA ZORLANMIŞLARDIR”

Bana göre Carlos Cuesta'nın başarısı bu yeni ülkeye ve lige adaptasyonuna bağlı olacak. Kolombiyalı futbolcular, özellikle gençken yeni kültürlere uyum sağlamada tarihsel olarak baktığımızda zorlanmıştır. Bu yolu hızla aşmayı başarabilirse Cuesta, Türk futbolunda harika vakit geçirecek. Zaman geçtikçe oyunu güçleşecek ve formayı sağlama alacaktır.

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“DAVINSON CUESTA’YI GELİŞTİRMEKLE BERABER UYUMUNA KATKI SAĞLAYACAK”

Davinson Sánchez'le birlikte oynamak çok önemli bir husus. Birincisi, talepleri, sorumlulukları ve yeni kültürüyle bu yeni kulübe uyum sağlamasına yardımcı olacak başka bir Kolombiyalı. İkincisi, Cuesta aynı pozisyonda oynayarak Davinson'dan öğrenmeye devam edebilecek ve bu hem takıma hem de Milli Takım'a fayda sağlayacak. Önemli bir ortaklık olacak. Üçüncüsü, Davinson mutlaka onu geliştirecek ve 1-2 yıl içinde Cuesta piyasadaki değerini artırıp yüksek bir rakama Avrupa’ya transfer olabilir.

“DAVINSON VE CARLOS’UN KARİYER ADIMLARI ÇOK BENZER”

İlginç olan şey ise hem Davinson hem de Carlos’un futbol kariyerlerinin çok benzer olması. Her ikisi de Atlético Nacional akademisinden ve Kolombiya 20 yaş altı milli takımında yer aldılar. Çok genç yaşta ulusal başlangıç ​​ve yerel düzeyde şampiyon olmayı başardılar. O kadar başarılı oldular ki hızla Avrupa futboluna girdiler; Davinson Ajax'a, Cuesta ise Genk'e geçti. Sonra da Galatasaray’da buluştular. Ne güzel bir hikaye ama…

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“CUESTA’NIN EN İYİ ÖZELLİKLERİ ATLET OLMASI VE…”

Carlos Cuesta'nın Galatasaray'da elde edebileceği başarıya çok güveniyorum ve inanıyorum. Davinson Sánchez gibi bir akıl hocasının yardımıyla ve kaliteli isimlerle beraber Cuesta, uluslararası alanda üst düzey bir stoper haline gelebilir. En iyi özellikleri savunmadan keskin pas atması, takıma temiz bir başlangıç ​​yapması, liderlik yapması ve topları uzaklaştırmak için oyun okuması. Hava toplarında en iyisi değil ancak kademe ve zamanlama anlamında çok başarılı. Atlet bir oyuncu ve hızı olumsuz özelliklerini örtüyor.

SERGIO CORTES:

“HEM GALA HEM CUESTA İÇİN DOĞRU BİR HAMLE OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM”

Carlos Cuesta'nın Galatasaray’a transferi şüphesiz kariyeri açısından bir kalite sıçramasıdır. Genk'te ilginç ve göze çarpan performanslar sergiledi ve bu durum onu ​​Kolombiya Milli Takımı'ndaki sürecine yaklaştırdı. Copa America’da iyi bir oyun ortaya koydu ve bazı kulüplerin radarına girdi. Galatasaray’da bu takımlardan biriydi ve transferde mutlu sona ulaştı. Her iki taraf için de doğru bir transfer olarak değerlendiriyorum.

“DAVINSON’UN YANINDA OLACAK OLMASI ÖNEMLİ”

Nacional'da ilk kez sahneye çıktığından bu yana sıçrama yapacak kaliteye sahip olduğu açıktı. Ve Dávinson Sánchez gibi bir yurttaşının olması önemli; her ikisi de aynı soyunma odasını paylaşan ve Milli Takım'da konsantrasyon sahibi olan, ayrıca aynı takımdan profesyonel olarak çıkış yapmış oyuncular.

“CUESTA İÇİN 8 MİLYON EURO PAHALI DEĞİL”

8 milyon Euro bana sorarsanız Cuesta için pahalı bir ücret değil. Piyasanın durumunu hepimiz biliyoruz. Elit bir stoper 30-40 milyon Euro değelerinde olur ancak Cuesta’nın çevikliği ve oyun görüşü sayesinde birkaç yıl sonra kendisini bu kategoriye dahil edebilir.

“GALATASARAYLILAR ONUN BOYUNDAN ŞÜPHE ETMESİN!”

Galatasaraylı taraftarlar onun boyundan şüphe etmesin. Carlos’tan çok kafa golü ve uzaklaştırma göreceksiniz. Aynı zamanda da güçlü bir fiziğe sahip. Bir savunmacıda olması gereken her özelliğe sahip bir isim.

NESTOR IBARRA:

“BELÇİKA’DAN AYRILMA ZAMANI GELMİŞTİ, ONUN İÇİN BÜYÜK BİR ADIM”

Cuesta'nın Türkiye'ye Galatasaray’a gelişi kariyeri için çok iyi bir şey. Onun için daha alt düzey bir lig olan ama çok şey öğrendiği Belçika'dan ayrılma zamanı gelmişti ve şimdi Belçika'da öğrendiği her şeyi Türkiye'de uygulamaya koyacak. Büyük bir adım olacak onun için.

“KOLOMBİYALILAR NEREYE GİDERSE GİTSİN ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE OLURLAR”

Gala’da elbette başarılı olabilir. Kolombiyalılar nereye giderse gitsin daima şampiyonluk kazanmanın peşindedirler ve bu da bir istisna değildir. Geçmişinde Libertadores ve Recopa'nın yanı sıra Kolombiya ve Belçika'daki yerel turnuvalar da var. İlk maçından bu yana başarılı olmuş bir oyuncu.

“CARLOS VE DAVINSON BİRBİRLERİNİ TAMAMLAYACAKLARDIR”

Carlos, Davinson'u çok iyi tanıyor, Galatasaray için bu stoper ikilisine sahip olmak bir avantaj, ayrıca Avrupa Ligi play-off maçlarında birlikte çıkacaklar, çok şey paylaşacaklar ve birbirlerini tamamlayacaklar, birbirlerini neredeyse mükemmel anlayacaklar. Bundan eminim çünkü Kolombiya Milli Takımı’nda bunu ortaya başarılı bir şekilde yansıttılar. Hem dörtlü hem üçlü savunmada oynayabilmesi de önemli bir artısı diyebilirim.

“GALATASARAY’DA BİRÇOK ŞAMPİYONLUK KAZANABİLİR”

Carlos Cuesta gelecek vaat eden bir oyuncu, geleceği büyük, potansiyelini kullanırsa Galatasaray'a büyük getiriler sağlayabilecek bir oyuncu. Onu kolaylıkla Avrupa'nın büyük liglerindeki bir kulübe satabilirler ve sahada onunla birçok şampiyonluk kazanabilirler. Finansal açıdan doğru bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Taraftarların sevdiği bir isim olacaktır.