Galatasaray'ın yeni transferi Yáser Asprilla İstanbul'da!

Galatasaray Noa Lang'ın ardından, Yaser Asprilla'yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Devre arası transfer döneminin ilk transferini Noa Lang ile yapan Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'da oynayan 22 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla ile de prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun uçaktayken bir videosu yayınlanırken, Asprilla, Türkçe olarak, "Merhaba Galatasaray ailesi" dedi.

20 yaşındaki oyuncu, bu gece imza için İstanbul'a geldi.

İŞTE İLK SÖZLERİ

Ayağının tozuyla hava alanında açıklamalarda bulunan Kolombiyalı futbolcu, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftar inanılmaz şu anda. Çok güzel bir karşılama oldu. Çok büyük başarılara imza atacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Jhon Duran ile ilişkisine değinen genç oyuncu, "Onunla çok uzun süredir arkadaşız ve yakınız. Onun da başarılarından gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımıza eminim." sözlerini sarf etti.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Bu sezon Girona'da 17 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Kariyerine Kolombiya takımı Envigado'da başlayan Asprilla, 2022 yazında Watford'a 3 milyon euro karşılığında transfer oldu.

İngiltere'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu, 2024 yazında 18 milyon euro karşılığında Girona'ya imza attı.