Galatasaray'ın yeni transferi OIimpiu Morutan'ın artıları ve eksikleri: Asist makinesi

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Transferde genç isimlere ağırlık veren Galatasaray, en ciddi yatırımlarından birini Olimpiu Morutan’a yaptı. Sarı kırmızılılar, 22 yaşında ve 1.73 metre boyundaki oyuncu için Romanya’nın FCSB takımına, bonuslar dahil 3,5 milyon Euro ödeyecek.

Kendisine de 5 yılda toplam 3 milyon Euro verilecek olan Morutan’ın toplam maliyeti böylelikle 6,5 milyon Euro’yu bulacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “12 milyon Euro’lardan nerelere geldik” sözleriyle ucuza aldıklarını ima ettiği genç futbolcunun özelliklerini Hürriyet okurları için araştırdık. Sarı kırmızılı kulübün scout ekibinin 4 yıldır yakından takip ettiği Olimpiu Morutan’ın artıları ve eksileri şöyle:

ARTILARI

1- Top hakimiyeti üst düzeyde. Çalımlarıyla dar alandan zorlanmadan çıkabiliyor.

2- Oyunu dikine oynamayı seviyor. Driplingleri çok iyi ve sürekli içeri kat ediyor.

3- Her iki kanatta ve on numara pozisyonlarında rahatlıkla oynayabiliyor.

4- Fatih Terim’in de ifade ettiği üzere problem çözen, maç kazandıran bir oyuncu.

5- FCSB takımında en çok forma giydiği ve verimli olduğu bölge sağ kanat.

6- Özgüveni yüksel. En kritik anlarda bile soğukkanlılığını korumayı başarıyor.

7- Rakip savunmaların arkasına derin toplar atma konusunda çok becerikli.

8- Forveti çok iyi besliyor. Geçen sezon forma giydiği 36 maçta 15 asist yaptı.

9- Gol vuruşlarında başarı oranı yüksek. Geçen sezon 8 gol atmayı başardı.

10- Oyunun savunma kısmında da başarılı. Pres gücü gayet iyi ve çalışkan

EKSİLERİ

1- Kariyerinde ilk kez Romanya dışında bir ülkede futbol oynayacak.

2- Henüz 22 yaşında olduğu için tecrübe eksikliği var.

3- Süper Lig için geliştirmesi gereken yönü, fizik gücü.

SEKIDIKA GİTTİ, MORUTAN'A LİSANS ÇIKTI

Galatasaray, Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika’yı, Belçika 1. Ligi takımlarından OH Leuven’e kiraladı. Sekidika’nın ayrılmasıyla yabancı kontenjanında yer açan sarı kırmızılılar, yeni transfer Olimpiu Morutan’a lisans çıkardı.