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Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois: 'Böylesini hiç görmedim'

#Galatasaray#Leo Dubois#Oliveira
Galatasarayın yeni transferi Leo Dubois: Böylesini hiç görmedim

Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray formasıyla ilk kez Kasımpaşa maçında sahaya çıkan Leo Dubois, taraftarın oluşturduğu atmosfere övgülerde bulundu.

İşte Leo Dubois'nin açıklamaları;

Galatasaray'a geldiğim için çok gururluyum. Çok büyük bir camia. Havalimanındaki karşılama olsun, hazırlık maçı olsun... Ne kadar büyük bir takım olduğumuzu gördük. Daha iyisi olacak umarım. Hazırlık maçındaki atmosfer inanılmazdı, ilk kez böylesini gördüm. Bu kadar tutku ve aşkla kulübüne bağlı taraftarlar gördüm. Ailem de çok mutlu oldu böyle bir projenin içinde yer alacağım için. Kupalar kazanacağımızdan, Şampiyonlar Ligi olacağından bahsettim. Çok mutlu oldular. İlk maçıma gelip beni seyredecekler

OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDIM

Gomis ile konuştum. Sergio Oliveira ile birlikte oynadık, onunla konuştum. Ondan da olumlu geri dönüşler aldım. Bu sene bizden beklentiler var. Bu beklentileri karşılamak için elimizden geleni yapacağız.

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#Galatasaray#Leo Dubois#Oliveira

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