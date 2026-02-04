Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Haberin Devamı

Galatasaray bir süre önce Gladbach'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Can Armando Güner'le bosman kuralları çerçevesinde görüşerek yeni sezon için anlaşma sağlamış ve genç futbolcu menajeriyle birlikte İstanbul'a gelmişti.

Gladbach, sözleşme uzatma teklifini reddeden genç futbolcuyu kendilerinden izinsiz şekilde Türkiye'ye gittiği iddiasıyla Almanya'ya geri çağırmış ve dönmemesi halinde UEFA'ya şikayette bulunacağını iletmişti. Bunun üzerine Can Armando, Almanya'ya dönmüştü.

ANLAŞMA SAĞLANDI, TRANSFER GERÇEKLEŞİYOR

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Galatasaray, yaz transfer dönemi için anlaşma sağladığı Can Armando'yu 6 Şubat'ta sona erecek olan ara transfer döneminde kadrosuna katmak için Gladbach'la yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

BONSERVİS BEDELİ

İki kulüp 500 bin euro bonservis bedeli ve 100 bin euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

YARIN İSTANBUL'A GELECEK

18 yaşındaki genç futbolcu, yarın menajeri Mehmet Eser ile birlikte İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından 5,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

ÜÇ PASAPORTU VAR, YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

7 Ocak 2008'de Almanya'nın Krefeld şehrinde dünyaya gelen Can Armando; babası Türk, annesi Arjantinli olduğu için hem Türkiye hem Almanya hem de Arjantin pasaportuna sahip ve bu ülkeler için forma giyebilir.

A Milli Takım düzeyinde henüz tercihini yapmayan Can Armando, Süper Lig'e transfer olması halinde yerli statüsünde oynayacak.

PERFORMANSI

Gladbach'ın 19 yaş altı takımında 17 maça çıkan Can Armando, 6 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

U16 ve U17 seviyelerinde Almanya adına 14 maça çıkan Can Armando, 5 gol - 1 asist üretti.

Can Armando son olarak Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda Arjantin U17 takımının formasını giydi.

