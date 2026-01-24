×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul yolunda!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer Dönemi#Son Dakika
Galatasarayın yeni transferi İstanbul yolunda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 22:04

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Yáser Asprilla imza için İstanbul'a yola çıktı. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda Kolombiyalı oyuncu taraftara mesaj gönderdi.

Haberin Devamı

Galatasaray Noa Lang'ın ardından, Yaser Asprilla'yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Devre arası transfer döneminin ilk transferini Noa Lang ile yapan Galatasaray, İspanyol ekibi Girona'da oynayan 22 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla ile de prensip anlaşmasına vardı.

Oyuncunun bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun uçaktayken bir videosu yayınlanırken, Asprilla, Türkçe olarak, "Merhaba Galatasaray ailesi" dedi.

Gözden KaçmasınTrabzonspordan Galatasaraya flaş Oulai göndermesiTrabzonspor'dan Galatasaray'a flaş Oulai göndermesi!Haberi görüntüle

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Bu sezon Girona'da 17 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Kariyerine Kolombiya takımı Envigado'da başlayan Asprilla, 2022 yazında Watford'a 3 milyon euro karşılığında transfer oldu.

İngiltere'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu, 2024 yazında 18 milyon euro karşılığında Girona'ya imza attı.

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer Dönemi#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!